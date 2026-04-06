Explosivo descargo de Zaniratto: "Me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento"

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Fernando Zaniratto dejó de ser hoy el técnico de Gimnasia, tras una racha adversa que terminó ayer, cuando el Lobo perdió en el Bosque goleado 3-0 ante Huracán. Se anunció oficialmente que "de común acuerdo" ya no era más el DT, pero horas después en su cuenta de Instagram dejó un explosivo mensaje.
"Hoy me invade una tristeza inexplicable, me echan del club, de mi casa, ante el primer mal momento, nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos 6tos, perdimos y ciclo cumplido", comenzó diciendo el ahora ex entrenador albiazul.
Y siguió: "¿Este es el proceso a mediano/largo plazo que tanto hablaron? Se que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos".
En la primera publicación que hizo en su cuenta de Instagram cerró su descargo diciendo: "Coherencia por favor" junto a un emoji de un corazón azul y un lobo.
En otra historia de la misma red social escribió: "Es momento de agradecer a los jugadores, que no son responsables en lo más mínimo de mi salida, se entregan al máximo día a día, hay un grupo excelente, y les deseo lo mejor porque se lo merecen". Y siguió: "Al hincha de Gimnasia, que más les puedo decir que agradecerles, más allá de algunos pocos que van a la cancha o se esconden en las redes y que no parecen hinchas de éste hermoso club, que parecen disfrutar cuando las cosas van mal. El verdadero hincha es excepcional, gracias por el apoyo y apoyen a los jugadores, éste grupo quiere lo mejor para el club".
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Por último expresó: "Y obviamente quiero agradecer a toda la gente que trabaja en estancia chica. Utileros, staff, Médicos, kinesiólogos, Nutri, Cancheros, psicólogos, administrativos, Cocineras y ayudantes de cocina y personal de limpieza. Con quienes el año pasado habíamos logrado una armonía total y desde todos los sectores brillaba la buena onda y nos ayudó mucho para lograr salvarnos. Un abrazo grande para todos".
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