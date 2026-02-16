Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica

Una mañana de extrema tensión vivieron los trabajadores de un comercio gastronómico a metros de la estación de trenes. Dos hombres armados con elementos punzocortantes irrumpieron en el local con fines de robo, pero la rápida intervención de efectivos policiales que patrullaban la zona permitió la captura inmediata de los sospechosos.

El hecho ocurrió en un local de hamburguesas, ubicado en la calle 1 entre 44 y 45. El personal de la Delegación cumplía una orden de servicio para la prevención de robos cuando observó a una joven, de 19 años, salir del comercio a toda prisa. La mujer, quien vestía el uniforme del lugar, pidió auxilio a gritos ante el asalto en curso.

Los efectivos contuvieron a la víctima y, con el apoyo de la unidad motorizada de la Dirección de Infantería, rodearon el establecimiento. En ese preciso instante, los dos delincuentes egresaron del local e intentaron la fuga, pero los uniformados los interceptaron y redujeron a los pocos metros.

Según el relato de las víctimas, los malvivientes sorprendieron a los empleados durante la apertura del comercio. Mediante intimidación con las "facas", los trasladaron hacia el fondo del local para sustraer el dinero y sus pertenencias personales.

La situación procesal de los detenidos, de 30 y 37 años, es complicada. Ambos poseen antecedentes penales por delitos contra la propiedad. Uno de ellos tuvo su último proceso judicial apenas el pasado 6 de febrero de 2026, es decir, gozó de libertad por solo diez días antes de este nuevo ataque.

Por otro lado, el delincuente restante cuenta con ingresos carcelarios y causas que datan desde el año 2007. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 3 de Gonzalo Petit, bajo la carátula de "robo calificado en grado de tentativa". Los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia para su indagatoria a primera hora de mañana.