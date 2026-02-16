16 de Febrero de 2026 | 03:03 Edición impresa

7

MANUEL PANARO

Por potencia para atacar fue el jugador albiazul que más peligro llevó al arco de Muslera. El bolivarense no escatima piernas ni desgaste físico y eso ayudó mucho ante un rival que intentó moverle mucho la pelota al Lobo. La figura del Lobo en su regreso tras la roja.

7

ENZO MARTÍNEZ, EL PATRÓN DEL FONDO

El zaguero uruguayo mostró un gran rendimiento. Anuló a Carrillo, ganó de alto, cruzó bien y salvó sobre la línea un remate de Fabricio Pérez tras la tapada de Insfrán en el primer tiempo.

4

BARROS SCHELOTTO Y UN FLOJO PARTIDO

Si la idea era asociar con Nacho Fernández, no lo logró. Parte de una tenencia burocrática, tampoco aportó en la marca y no se destacó en la pelota quieta, una de sus mayores virtudes.

Nelson Insfrán (6)

Después de una tarde para el olvido en Barracas se recuperó. En el primer tiempo le tapó un mano a mano a Medina.

Alexis Steimbach (5)

Con poca presencia en ataque (solo un remate desviado)

, ganó y perdió contra Pérez pero no se destacó

Renzo Giampaoli (6)

Sólido partido del “villano” del clásico anterior. Ganó mucho de alto y ayudó a controlar a Carrillo. Salió lesionado.

Enzo Martínez (7)

Una de las figiras albiazules por su buen juego aéreo y varios cruces oportunos. Buen nivel del uruguayo.

Pedro Silva Torrejón (6)

Buen partido del cordobés. Tuvo un gran cierre y estuvo muy atento en la marca, incluso con pelotas cruzadas por alto.

Augusto Max (6)

Inteligente tácticamente, hizo lo que Zaniratto le pidió para evitar los cruces de los jugadores pinchas. Le prestó mucha atención a sus espaldas.

Nicolás Barros Schelotto (4)

No pesó en el juego ni tuvo eficacia en la pelota detenida. Jugó un flojo partido y fue reemplazado.

Franco Torres (5)

No encontró espacios para desequilibrar, aunque se prodigó en pos del equipo. Tuvo un desgaste físico importante.

Ignacio Fernández (5)

Si bien mejoro su rendimiento en el complemento, está lejos de lo que el equipo necesita que aporte. Esta vez no quedó tan encajonado y tuvo la cancha de frente.

Manuel Panaro (7)

La figura de Gimnasia, por las posibilidades que generó para vencer a Muslera y por su predisposición para dar una mano en la marca.

Marcelo Torres (5)

Muy marcado, tuvo una sola clara y Muslera le ahogó el grito de gol. Quizá salió demasiado temprano.

INGRESARON

Ignacio Miramón (6)

Buen ingreso del volante, que incidió en una levantada del equipo.

Maximiliano Zalazar (4)

Entró por afuera. Poco, casi nada.

Agustín Auzmendi (5)

Peleó demasiado solo contra toda la defensa rival.

Juan Cruz Cortazzo (-)

Ingresó en los minutos finales por la lesión de Giampaoli.

Lucas Castro (-)

Apenas un puñado de minutos.