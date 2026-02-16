Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Deportes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Facundo Aché
fache@eldia.com

16 de Febrero de 2026 | 03:03
Edición impresa

7

MANUEL PANARO

Por potencia para atacar fue el jugador albiazul que más peligro llevó al arco de Muslera. El bolivarense no escatima piernas ni desgaste físico y eso ayudó mucho ante un rival que intentó moverle mucho la pelota al Lobo. La figura del Lobo en su regreso tras la roja.

 

7

ENZO MARTÍNEZ, EL PATRÓN DEL FONDO

El zaguero uruguayo mostró un gran rendimiento. Anuló a Carrillo, ganó de alto, cruzó bien y salvó sobre la línea un remate de Fabricio Pérez tras la tapada de Insfrán en el primer tiempo.

 

4

BARROS SCHELOTTO Y UN FLOJO PARTIDO

Si la idea era asociar con Nacho Fernández, no lo logró. Parte de una tenencia burocrática, tampoco aportó en la marca y no se destacó en la pelota quieta, una de sus mayores virtudes.

 

------------------------------

 

Nelson Insfrán (6)
Después de una tarde para el olvido en Barracas se recuperó. En el primer tiempo le tapó un mano a mano a Medina.

Alexis Steimbach (5)
Con poca presencia en ataque (solo un remate desviado)
, ganó y perdió contra Pérez pero no se destacó

Renzo Giampaoli (6)
Sólido partido del “villano” del clásico anterior. Ganó mucho de alto y ayudó a controlar a Carrillo. Salió lesionado.

Enzo Martínez (7)
Una de las figiras albiazules por su buen juego aéreo y varios cruces oportunos. Buen nivel del uruguayo.

Pedro Silva Torrejón (6)
Buen partido del cordobés. Tuvo un gran cierre y estuvo muy atento en la marca, incluso con pelotas cruzadas por alto.

Augusto Max (6)
Inteligente tácticamente, hizo lo que Zaniratto le pidió para evitar los cruces de los jugadores pinchas. Le prestó mucha atención a sus espaldas.

Nicolás Barros Schelotto (4)
No pesó en el juego ni tuvo eficacia en la pelota detenida. Jugó un flojo partido y fue reemplazado.

Franco Torres (5)
No encontró espacios para desequilibrar, aunque se prodigó en pos del equipo. Tuvo un desgaste físico importante.

Ignacio Fernández (5)
Si bien mejoro su rendimiento en el complemento, está lejos de lo que el equipo necesita que aporte. Esta vez no quedó tan encajonado y tuvo la cancha de frente.

Manuel Panaro (7)
La figura de Gimnasia, por las posibilidades que generó para vencer a Muslera y por su predisposición para dar una mano en la marca.

Marcelo Torres (5)
Muy marcado, tuvo una sola clara y Muslera le ahogó el grito de gol. Quizá salió demasiado temprano.

INGRESARON

Ignacio Miramón (6)
Buen ingreso del volante, que incidió en una levantada del equipo.

Maximiliano Zalazar (4)
Entró por afuera. Poco, casi nada.

Agustín Auzmendi (5)
Peleó demasiado solo contra toda la defensa rival.

Juan Cruz Cortazzo (-)
Ingresó en los minutos finales por la lesión de Giampaoli.

Lucas Castro (-)
Apenas un puñado de minutos.

 

Promedio:
5,50

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia

VIDEO. Zaniratto: “No buscábamos el empate, pero nos suma”

Giampaoli terminó tocado y será evaluado para el partido en Mendoza
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno

Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas

Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
La Ciudad
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este lunes 16 de febrero
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Política y Economía
Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque
Guerra de egos tras la votación de la reforma
Por qué producir en el país es una gran pesadilla
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Críticas a Villarruel por su visita a Quintela
Policiales
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Espectáculos
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
Valentina Cervantes regresó a Argentina para la final de MasterChef Celebrity
El show de Bad Bunny: Wanda Nara apareció en La Casita y causó sensación en las redes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla