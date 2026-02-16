Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Viajaban en avión, se pelearon, hubo trompadas y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

Viajaban en avión, se pelearon, hubo trompadas y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
16 de Febrero de 2026 | 08:13

Una fuerte pelea entre pasajeros a bordo de un avión (air rage) obligó a realizar un aterrizaje de emergencia y terminó con dos personas retiradas por la policía belga, en un vuelo que viajaba desde Turquía hacia Inglaterra, según informaron medios internacionales.

El incidente ocurrió el 12 de febrero en el vuelo LS896 de la aerolínea británica Jet2, con destino a Manchester tras despegar de Antalya, en Turquía. A mitad del trayecto, una discusión entre dos pasajeros escaló hasta convertirse en una pelea violenta dentro de la cabina. Los demás viajeros intentaron grabar lo que sucedía mientras se escuchaban gritos y se veían golpes en los pasillos.

Ante el descontrol, el capitán decidió desviar el avión hacia el aeropuerto de Bruselas en Bélgica para garantizar la seguridad de todos a bordo. Una vez en tierra, agentes policiales subieron a la aeronave y bajaron a los dos hombres señalados como responsables del enfrentamiento. El vuelo luego pudo continuar su trayectoria y llegó a Manchester horas más tarde.

La aerolínea confirmó que ambos pasajeros fueron suspendidos de por vida para volar con Jet2 y que estudia recuperar los gastos generados por la desviación del vuelo, en el marco de una política de cero tolerancia hacia comportamientos disruptivos.

Testigos describieron la escena como caótica y tensa, con algunos pasajeros afirmando que había “pánico” en el aire, gritos y escenas que nunca habían vivido antes en un vuelo.

