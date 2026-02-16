Dos casos de violencia urbana sacuden a Ensenada

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
La violencia urbana en la Región escala sin pausa y suma episodios cada vez más graves: en los últimos días se multiplicaron los casos con heridos de todo tipo, baleados, ataques a cuchillazos, machetazos y peleas que derivaron en violentos incidentes. Por ejemplo en Ensenada, en cuestión de 48 horas, hubo dos episodios sensibles.
El más reciente ocurrió a primera hora de la mañana de ayer cuando dejaron a un joven con un disparo en la rodilla izquierda -le salió por el gemelo- tirado en la vereda del hospital Cestino.
Al escuchar sus gritos de auxilio y verlo en esa situación, enseguida salieron del centro asistencial con una camilla y lo ingresaron para su atención. Afortunadamente, está fuera de peligro.
Quien lo llevó hasta ese lugar quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, por lo que ahora tendrá que ser localizado para tomarle declaración. Lo mismo harán con la propia víctima, a quien identificaron como Alexis Basualdo (24), ya que todo fue realmente muy confuso.
Voceros del caso, extrañados por la actitud de quien lo trasladó hasta el hospital y desapareció, están intentando revelar qué se esconde detrás del caso.
El hecho ocurrió en el barrio Mosconi, sobre las calles Hernández y Rodríguez.
En tanto, el viernes pasado, en Punta Lara no mataron a nadie de casualidad.
En 132 entre Almirante Brown y 3, un fuerte enfrentamiento entre varios hombres terminó con tres personas lesionadas y demoradas, en un hecho que la Justicia investiga como lesiones en riña agravadas por el uso de arma blanca.
De acuerdo a fuentes policiales, efectivos del Comando de Patrulla Ensenada acudieron tras un llamado que alertaba sobre disturbios en la vía pública. Al arribar, encontraron a varios individuos enfrentándose físicamente, por lo que intervinieron para separarlos y controlar la situación.
Todos presentaban heridas cortantes compatibles con la utilización de un elemento punzante.
Durante el procedimiento se secuestró un machete de aproximadamente 40 centímetros, que tendría manchas de sangre y habría sido utilizado durante la pelea.
Los involucrados fueron trasladados a un centro de salud para su asistencia médica y permanecen a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para establecer cómo se originó el conflicto y el grado de participación de cada uno.
