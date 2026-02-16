El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia

En medio de una de las emergencias ambientales más duras que vive la Patagonia por los incendios forestales, una historia de solidaridad y aventura conmovió a muchos en las redes. Marcos Giles, tik toker y streamer platense conocido entre sus seguidores como El Mito, decidió convertir su pasión por el streaming en una acción concreta para ayudar a quienes enfrentan el fuego en el sur argentino.

La iniciativa nació hace casi 10 días con un desafío poco convencional: viajar a dedo desde Buenos Aires hasta Bariloche, un tramo de más de 1.500 kilómetros, documentando y transmitiendo cada tramo del trayecto en vivo a través de la plataforma Kick.

A lo largo de la ruta, Giles fue compartiendo encuentros con viajeros, paradas improvisadas bajo el sol patagónico y las razones que lo impulsaban: transformar “clics” y visualizaciones en ayuda real para los brigadistas y comunidades afectadas.

Lo que era una aventura terminó siendo una travesía solidaria con resultado concreto. Al llegar a destino, el creador de contenido confirmó que había recaudado más de 6.500 dólares, una cifra que fue transferida íntegramente a Fundación Sí, organización que canalizará los fondos para apoyar a los brigadistas y reparar los daños de los incendios.

La emoción por el logro no se quedó en los números. Marcos, junto a su hermano que lo acompañó en gran parte del camino, destacó el apoyo de quienes se cruzaron en la ruta y de toda la comunidad que siguió la transmisión y aportó su granito de arena.

“Feliz de poder conocer nuestro hermoso país y a la gente que nos ayudó en cada tramo, incluso abriéndonos las puertas de sus casas”, escribió en sus redes al finalizar la travesía.