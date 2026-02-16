El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
En medio de una de las emergencias ambientales más duras que vive la Patagonia por los incendios forestales, una historia de solidaridad y aventura conmovió a muchos en las redes. Marcos Giles, tik toker y streamer platense conocido entre sus seguidores como El Mito, decidió convertir su pasión por el streaming en una acción concreta para ayudar a quienes enfrentan el fuego en el sur argentino.
La iniciativa nació hace casi 10 días con un desafío poco convencional: viajar a dedo desde Buenos Aires hasta Bariloche, un tramo de más de 1.500 kilómetros, documentando y transmitiendo cada tramo del trayecto en vivo a través de la plataforma Kick.
A lo largo de la ruta, Giles fue compartiendo encuentros con viajeros, paradas improvisadas bajo el sol patagónico y las razones que lo impulsaban: transformar “clics” y visualizaciones en ayuda real para los brigadistas y comunidades afectadas.
Lo que era una aventura terminó siendo una travesía solidaria con resultado concreto. Al llegar a destino, el creador de contenido confirmó que había recaudado más de 6.500 dólares, una cifra que fue transferida íntegramente a Fundación Sí, organización que canalizará los fondos para apoyar a los brigadistas y reparar los daños de los incendios.
La emoción por el logro no se quedó en los números. Marcos, junto a su hermano que lo acompañó en gran parte del camino, destacó el apoyo de quienes se cruzaron en la ruta y de toda la comunidad que siguió la transmisión y aportó su granito de arena.
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este lunes 16 de febrero
“Feliz de poder conocer nuestro hermoso país y a la gente que nos ayudó en cada tramo, incluso abriéndonos las puertas de sus casas”, escribió en sus redes al finalizar la travesía.
📸| Marcos Giles via posteo de Instagram— Marcos Giles Data (@marcosgilesdata) February 15, 2026
“Se termino un hermoso viaje a dedo con mi hermano @ManuJerez_ . feliz de poder conocer nuestro hermoso pais y hermosa gente que no solo nos ayudo a cada tramo acercandonos (…)” pic.twitter.com/fUbAUcN8xK
