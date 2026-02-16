Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Deportes

Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo

16 de Febrero de 2026 | 03:20
Edición impresa

Después de tirarse al piso para cortar una jugada en ataque d Platense, el volante Santiago Ascacibar se tomó inmediatamente el aductor de la pierna izquierda.

El Rusito, que tuvo un flojo rendimiento, se mantuvo en cancha hasta que el árbitro decretó el final.

En la semana, seguramente, le harán estudios para despejar cualquier tipo de lesión. Habrá que esperar los resultados para saber si puede llegar al partido con Racing.

LEA TAMBIÉN

Boca: volvió a decepcionar y los hinchas estallaron

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Boca: volvió a decepcionar y los hinchas estallaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Boca

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno

Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas

Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Política y Economía
Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque
Guerra de egos tras la votación de la reforma
Por qué producir en el país es una gran pesadilla
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Críticas a Villarruel por su visita a Quintela
Espectáculos
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
Valentina Cervantes regresó a Argentina para la final de MasterChef Celebrity
La Ciudad
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este lunes 16 de febrero
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Policiales
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla