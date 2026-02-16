Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo

16 de Febrero de 2026 | 03:20 Edición impresa

Después de tirarse al piso para cortar una jugada en ataque d Platense, el volante Santiago Ascacibar se tomó inmediatamente el aductor de la pierna izquierda.

El Rusito, que tuvo un flojo rendimiento, se mantuvo en cancha hasta que el árbitro decretó el final.

En la semana, seguramente, le harán estudios para despejar cualquier tipo de lesión. Habrá que esperar los resultados para saber si puede llegar al partido con Racing.