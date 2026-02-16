"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
El actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en los clásicos "El Padrino" y "Apocalypse Now", murió a los 95 años, informó su esposa este lunes. "Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar", declaró su esposa argentina Luciana Duvall en un comunicado.
Su debut en el mundo de la actuación data de 1962, año en el que se metió en la piel de Arthur “Boo” Radley en la adaptación cinematográfica del clásico estadounidense “Matar a un ruiseñor”. Después de debutar en la gran pantalla, la carrera de Duvall continuó paralelamente en papeles de apoyo en cine y televisión.
En 1970 estuvo en el reparto de “M*A*S*H” y en 1972 se puso a las órdenes de Francis Ford Coppola en “El Padrino”, en la que interpretó al abogado defensor de la mafia Tom Hagen, uno de sus roles más emblemáticos que le valió su primera nominación al Oscar. Un papel que repitió en la segunda entrega de la trilogía dos años después, aunque no en la tercera parte: allí, Tom Hagen no estaba entre los personajes y Mario Puzo y Coppola tuvieron que reescribir el guión sin Duvall porque el actor se negó a participar en ella por la diferencia salarial entre él y Al Pacino.
De nuevo bajo la batuta de Coppola, Duvall dio vida al coronel Kilgoer en “Apocalipsis Now”, en 1979. Por su interpretación en la cinta bélica, fue nominado por segunda vez a un Oscar. En 1980 interpretó al infante de marina, Bull Meechum, en “The Great Santini” y, de nuevo, fue candidato a los premios de la Academia.
En 1984, finalmente recibió la famosa estatuilla. Fue por su interpretación protagonista de Mac Sledge, un cantante country alcohólico, en “El precio de la felicidad”. La carrera de Duvall continuó en los noventa con largos como “Días de trueno”, en 1990, “Fenómeno”, en 1996 o “El apóstol”, en 1997. Este último título le valió otra nominación al Oscar, que repitió con “Acción civil”, de 1998.
Con la llegada del nuevo milenio, la filmografía del actor siguió creciendo a buen ritmo con películas como “Gods and Generals”, de 2003, “Broken trail”, de 2006, “Loco corazón”, en 2009, “Jack Reacher”, en 2012, y “El juez”, en 2014, volviendo a ser nominado por la Academia. En 2015, actuó, coescribió y dirigió “Wild horses”. Su último trabajo ha sido “Widows”, de 2018.
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
De él dicen compañeros y entendidos que tiene la capacidad de habitar cualquier personaje y que su interés por la gente real, principalmente a personas de la clase trabajadora, dota de un realismo sincero a sus actuaciones.
Billy Bob Thornton, según publicó Paste Magazine, dijo que la fama no significa mucho para él y que tiene una gran capacidad de observación. También se le atribuye un gran sentido del humor y sensatez. Aparte del Oscar, también tiene en su haber varios Golden Globes y dos Emmy, entre otros.
Duvall ha estado casado cuatro veces y desde 2005 compartía su vida con Luciana Pedraza, actriz y cineasta argentina, a la que le lleva 41 años. El actor no tiene hijos, aunque en alguna ocasión ha declarado haber buscado la paternidad.
Robert y Pedraza (también nacida en Salta, como la esposa de Matt Damon, otra argentina suelta en Hollywood) han visitado numerosas veces Argentina: el actor se expresa perfectamente en español, ha manifestado reiteradas veces su amor por Buenos Aires y por el tango y hasta compró propiedades en el país, incluido un lujoso hotel que vendió en 2008.
