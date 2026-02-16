Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
El show de Bad Bunny: Wanda Nara apareció en La Casita y causó sensación en las redes
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Luego de semanas de fuerte polémica por la posibilidad de que Fátima Florez fuera coronada en la tradicional fiesta que cada verano organiza Éxtasis Disco en Mar del Plata, finalmente el reconocimiento fue otro.
Flor Peña se adjudicó al título y su consagración generó repercusiones inmediatas en el ambiente.
Así, Peña recibió un reconocimiento especial de parte de la comunidad LGTBQ+ en medio de una fiesta repleta de música y admiradores por el mensaje a favor de la diversidad.
"Ella es mamá del Orgullo. Le pone el cuerpo a nuestros derechos. Sale a defendernos cuando lo tiene que hacer", comentaron desde la interna del lugar que había suspendido la fiesta tras la controversia que había generado la opción de que Florez pueda ser la reina de este año.
Vale destacar que, durante la celebración, la actriz que suspendió una función de Pretty Woman no dudó en bailar al ritmo de la música, mostrarse muy alegre y dar un discurso sobre lo significativo del reconocimiento para su vida personal y para su carrera como profesional.
En este contexto, lo que ocurrió fue que, luego de que en 2025 el presidente Javier Milei cuestionara la ideología de género en el Foro Económico de Davos, vincularon a Fátima con la misma línea de pensamiento, ya que en ese momento estaba en pareja con el mandatario.
LE PUEDE INTERESAR
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
A pesar de que Florez en ningún momento habló a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+, la polémica no tardó en gestarse al tenerla como candidata a la coronación en el marco de su éxito en la obra teatral que hace en Mar del Plata.
Por último, cabe resaltar que, Fátima no tardó en estallar en llanto durante una entrevista en donde expresó lo que siente tras las criticas al respecto que recibió en estas últimas semanas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí