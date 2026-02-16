Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Espectáculos |Coronación con repercusiones, las fotos

Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+

Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
16 de Febrero de 2026 | 08:09

Escuchar esta nota

Luego de semanas de fuerte polémica por la posibilidad de que Fátima Florez fuera coronada en la tradicional fiesta que cada verano organiza Éxtasis Disco en Mar del Plata, finalmente el reconocimiento fue otro.

Flor Peña se adjudicó al título y su consagración generó repercusiones inmediatas en el ambiente. 

Así, Peña recibió un reconocimiento especial de parte de la comunidad LGTBQ+ en medio de una fiesta repleta de música y admiradores por el mensaje a favor de la diversidad.

"Ella es mamá del Orgullo. Le pone el cuerpo a nuestros derechos. Sale a defendernos cuando lo tiene que hacer", comentaron desde la interna del lugar que había suspendido la fiesta tras la controversia que había generado la opción de que Florez pueda ser la reina de este año.

Vale destacar que, durante la celebración, la actriz que suspendió una función de Pretty Woman no dudó en bailar al ritmo de la música, mostrarse muy alegre y dar un discurso sobre lo significativo del reconocimiento para su vida personal y para su carrera como profesional.

En este contexto, lo que ocurrió fue que, luego de que en 2025 el presidente Javier Milei cuestionara la ideología de género en el Foro Económico de Davos, vincularon a Fátima con la misma línea de pensamiento, ya que en ese momento estaba en pareja con el mandatario.

A pesar de que Florez en ningún momento habló a favor o en contra de la comunidad LGBTIQ+, la polémica no tardó en gestarse al tenerla como candidata a la coronación en el marco de su éxito en la obra teatral que hace en Mar del Plata.

Por último, cabe resaltar que, Fátima no tardó en estallar en llanto durante una entrevista en donde expresó lo que siente tras las criticas al respecto que recibió en estas últimas semanas.

 

