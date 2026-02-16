Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Cuánto llovió, barrio por barrio

Tras las lluvias, el fin de semana largo sigue sin precipitaciones a la vista
16 de Febrero de 2026 | 01:32
Edición impresa

Tras las lluvias registradas durante la mañana de ayer, los vecinos de La Plata se preparan para atravesar lo que resta del fin de semana extra largo sin precipitaciones en el horizonte. Es que tras los chaparrones que sorprendieron el domingo por la mañana a la Ciudad, el clima fue mejorando de manera paulatina y pasado el mediodía ya no se registraron lluvias en la Región.

Los registros de precipitaciones variaron según la zona. De acuerdo a las mediciones oficiales, el mayor acumulado se dio en Altos de San Lorenzo, donde cayeron 23,54 milímetros, seguido por Melchor Romero con 22,01 mm y Tolosa con 21,19 mm.

En Villa Elisa se registraron 19,45 mm, en City Bell 18,3 mm y en Plaza Moreno 16,54 mm. También se midieron 16,51 mm en Villa Elvira, 15,6 mm en Parque Castelli, 15,31 mm en Etcheverry y 15,3 mm en Abasto.

El ranking de milímetros acumulados se completa con Los Hornos, que registró 10,53 mm; Arana, con 11,78 mm; Poblet, con 11,63 mm; y Olmos, con 12,7 mm.

De cara a los feriados, el pronóstico resulta alentador para quienes planean pasear o realizar actividades al aire libre. Para este lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 30, sin probabilidad de lluvias. El martes, en tanto, el cielo se presentará mayormente nublado, con una mínima de 20 grados y una máxima de 29, también sin precipitaciones previstas.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

