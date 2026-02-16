Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Política y Economía

La CGT se asegura que el paro general contra la reforma laboral sea sin micros: reunión clave

El encuentro de la central obrera está pautado para las 11 y será virtual

La CGT se asegura que el paro general contra la reforma laboral sea sin micros: reunión clave
16 de Febrero de 2026 | 09:39

Escuchar esta nota

La cúpula directiva de la CGT se reunirá este lunes desde las 11 para tratar la posibilidad de llamar a un paro general para la próxima semana, en claro desacuerdo con la posible sanción de la Reforma Laboral, que comenzará a debatirse en Diputados, luego de la media sanción en el Senado. Y en la antesala, ya se aseguró el apoyo de los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Para garantizar ese respaldo, según confirma Infobae, uno de los líderes de la CGT llamó el sábado pasado a los jefes de la UTA, que dirige Roberto Fernández y no integra la actual conducción cegetista, para sondear su adhesión a un paro general. La respuesta fue afirmativa y así se logró un apoyo clave para asegurarse la paralización de las actividades probablemente el día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral aprobada en el Senado.

Desde el gremio de los colectiveros, que esta vez estarán en sintonía con el resto de los sindicatos del transporte a diferencia de los sucedido el 10 de abril pasado, advirtieron que “somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”.

Reunión clave de la CGT

Como se dijo, desde las 11 la CGT comenzará a discutir sobre la posibilidad concreta de llamar a un paro general. Los cotitulares de la CGT, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) decidieron llevar a cabo el encuentro de manera virtual.

Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, había señalado hace unos días que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. De hecho, muchos sindicalistas sostienen que ya no es suficiente con salir a la calle para expresar su oposición al proyecto del gobierno, y pidieron expresamente medidas más duras.

En consecuencia, es posible que la central obrera convoque a un paro el día que se inicie el debate de la reforma en la cámara baja, probablemente el miércoles 18 o jueves 19.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

