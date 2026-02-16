Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia
16 de Febrero de 2026 | 13:21

Escuchar esta nota

No afloja la conmoción por el atropello mortal en La Plata, que se cobró la vida de Eugenia Cynthia Carril, de 18 años. Luego de que se conociera que el acusado se entregó, acorralado por la Policía tras 24 horas de frenética búsqueda, ahora se revelaron datos clave para la investigación.

Es que se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la joven que apareció sin vida en una zanja. El hombre que se entregó es Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y pintor de nacionalidad peruana, que ahora enfrenta graves cargos que lo pueden dejar con detención efectiva, al margen del intento de su defensa, que ya planteó una eximición de prisión.

Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.

Cabe recordar que la mamá de la víctima, quebrada en llanto, ayer pidió justicia y brindó un desgarrador testimonio: “Este monstruo la chocó, la abandonó y me la mató”.

Qué se sabe de la muerte de Eugenia Carril

Sin dudas que la detención de Guerra Torres provocó un giro en el caso ya que puso fin a la fuga que mantuvo en vilo a la comunidad. Es por eso que, sumado al reciente resultado de la autopsia, se abre un nuevo capítulo respecto de la situación procesal del sospechoso, todo frente a los crecientes reclamos de los familiares y amigos de la chica fallecida, que estudiaba abogacía.

De acuerdo a la información oficial, luego de una serie de tareas preliminares desarrolladas por agentes del destacamento Aeropuerto, con jurisdicción en el lugar del accidente fatal, personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, por expresa orden del fiscal Fernando Padovan, se hizo cargo de las pesquisas. 

Las tareas desplegadas consistieron en análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas y la recepción de distintos testimonios, lo que permitió establecer que Carril había sido atropellada por un vehículo marca Chevrolet modelo Meriva, de color gris oscuro y en regular estado de conservación. Fue a partir de esa labor, con los datos surgidos del trabajo de campo, se logró la identificación del conductor, quien habría arribado a su domicilio inmediatamente después del hecho, juntó un par de objetos y continuó con su conducta evasiva.

Ese inmueble fue allanado por razones de urgencia y necesidad, secuestrándose documentación que acreditaba la tenencia del vehículo, que según se informó se encuentra radicado en la provincia de Chubut. También se incautaron dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Con el dominio y las características del rodado en todas las bases policiales de la Región, fue personal del Comando de Patrulla local el que lo visualizó estacionado en la intersección de las calles 5 y 57. De Guerra Torres todavía no había rastros. En ese ínterin, el fiscal Padovan pidió que el coche sea peritado por Policía Científica y después colocado a resguardo.

En eso estaban los expertos cuando se conoció la noticia de que el pintor se había presentado por sus propios medios en el Gabinete de Homicidios, cuya sede se encuentra en la calle 61 entre 12 y 13. Ahí quedó inmediatamente aprehendido, se le tomaron los datos y las fotografías de rigor. 

La imputación que pesa en su contra es por homicidio culposo agravado por conducción imprudente de vehículo con motor y abandono de persona o no prestar socorro o auxilio, que podría complicar sus deseos de libertad. Una vez que el juez de garantías Juan Pablo Masi resuelva el requerimiento de detención, Padovan estará en condiciones de tomarle declaración indagatoria. Se trata del mismo funcionario judicial que dejó presa a la influencer Felicitas Alvite, hoy con arresto domiciliario, que obtuvo luego de distintos planteos en las instancias de alzada.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

