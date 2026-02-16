Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las aplicaciones de viajes y delivery

Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero será sin marcha: apoyo de la UTA
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
VIDEO. Hinchas del Lobo atacaron a un hincha del Pincha en Plaza Rocha y lo dejaron en calzoncillos
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia
Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La escena se repite en cada esquina de La Plata, Berisso y Ensenada: mochilas de colores, celulares montados en el manubrio y motos pequeñas que van y vienen a toda hora. Lo que hace tres o cuatro años era una postal incipiente, hoy es parte estructural del paisaje urbano. Y detrás de esa transformación hay un dato contundente: las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan un boom impulsado por la demanda de trabajadores de apps y los servicios de traslado en moto.
Desde una concesionaria ubicada en 131 entre 49 y 50, describieron un crecimiento “constante” que se viene profundizando en los últimos años. “A medida que la gente se va enterando y lo va necesitando, cada vez son más”, explicó un representante a EL DIA y añadió: “Ahora en cada esquina te encontrás una trabajando”.
El aumento de la circulación tiene correlato directo en el mostrador. El modelo estrella es el 110 cc. La razón es práctica: no tiene embrague, lo que facilita la conducción en entornos urbanos y permite manipular el celular con mayor comodidad cuando el trabajo exige interacción constante con la aplicación. Para reparto, esa cilindrada resulta suficiente y más económica.
Sin embargo, cuando el objetivo es transportar pasajeros —como en el caso de los viajes solicitados por apps de movilidad— la recomendación suele ser una 150 cc. “Para que no se desgaste tan rápido”, explicaron desde el sector. De todos modos, la decisión final está atravesada por la necesidad y el presupuesto disponible.
En términos de mercado, los valores de las 110 arrancan en torno a $1.200.000 o $1.300.000 y pueden llegar hasta $3.700.000, según marca y prestaciones. “El que la quiere para trabajar busca lo más económico. Los más jóvenes, en cambio, priorizan marca”, señalaron desde la concesionaria de Los Hornos. Aun así, lo que más se vende es el rango medio: modelos accesibles pero de marcas conocidas y con respaldo en postventa.
En una concesionaria ubicada en 13 entre 36 y 37, coincidieron en que el crecimiento supera al de años anteriores y lo vinculan tanto al auge de las apps de delivery como al aumento del transporte público y al bajo costo de mantenimiento de la moto frente a otros vehículos. Allí destacan marcas como Keller y Gilera entre las más elegidas en el segmento básico.
En cilindradas más altas, para quienes apuntan a trabajar con pasajeros, aparecen opciones como Bajaj, Hero o Gilera desde los $3.000.000 en adelante. Pero el volumen fuerte está en las 110.
Un factor clave es la financiación. Las concesionarias trabajan con préstamos personales, tarjeta, recibo de sueldo y, cada vez más, con promociones bancarias. Se ofrecen montos que van desde $1.000.000 hasta $14.000.000, según el perfil crediticio. En muchos casos se financia hasta el 100% del valor con cuotas fijas, una modalidad que ganó terreno tras la baja de tasas en financieras.
A esto se suma la línea de crédito digital impulsada por entidades bancarias. Además, la posibilidad de resolver la operación sin papeles ni trámites presenciales apunta a reducir una de las principales barreras: la falta de liquidez inmediata.
LE PUEDE INTERESAR
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
LE PUEDE INTERESAR
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
Según un relevamiento reciente de una de las principales plataformas de movilidad, los viajes en moto solicitados por app en La Plata se duplicaron entre 2024 y 2025. La modalidad, que comenzó a operar formalmente a fines de 2022, ya superó el millón de viajes en la ciudad y mantiene una expansión sostenida.
Uno de cada cuatro traslados se realiza desde o hacia estaciones de tren y nodos de transporte público, lo que confirma una tendencia creciente a la multimodalidad. La moto no reemplaza otros medios, pero sí los complementa, especialmente en trayectos cortos donde el ahorro de tiempo y dinero resulta decisivo.
En un lugar de distancias relativamente breves pero con tránsito denso en horarios pico, la agilidad se convierte en un activo. Y para quienes manejan, también en una oportunidad laboral. La mayoría de los conductores registrados tiene entre 25 y 44 años y siete de cada diez declara tener hijos o personas a cargo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí