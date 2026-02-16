Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

La Ciudad

Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las aplicaciones de viajes y delivery

Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las aplicaciones de viajes y delivery
16 de Febrero de 2026 | 17:13

Escuchar esta nota

La escena se repite en cada esquina de La Plata, Berisso y Ensenada: mochilas de colores, celulares montados en el manubrio y motos pequeñas que van y vienen a toda hora. Lo que hace tres o cuatro años era una postal incipiente, hoy es parte estructural del paisaje urbano. Y detrás de esa transformación hay un dato contundente: las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan un boom impulsado por la demanda de trabajadores de apps y los servicios de traslado en moto.

Desde una concesionaria ubicada en 131 entre 49 y 50, describieron un crecimiento “constante” que se viene profundizando en los últimos años. “A medida que la gente se va enterando y lo va necesitando, cada vez son más”, explicó un representante a EL DIA y añadió: “Ahora en cada esquina te encontrás una trabajando”.

El aumento de la circulación tiene correlato directo en el mostrador. El modelo estrella es el 110 cc. La razón es práctica: no tiene embrague, lo que facilita la conducción en entornos urbanos y permite manipular el celular con mayor comodidad cuando el trabajo exige interacción constante con la aplicación. Para reparto, esa cilindrada resulta suficiente y más económica.
Sin embargo, cuando el objetivo es transportar pasajeros —como en el caso de los viajes solicitados por apps de movilidad— la recomendación suele ser una 150 cc. “Para que no se desgaste tan rápido”, explicaron desde el sector. De todos modos, la decisión final está atravesada por la necesidad y el presupuesto disponible.

Precios, marcas y financiación

En términos de mercado, los valores de las 110 arrancan en torno a $1.200.000 o $1.300.000 y pueden llegar hasta $3.700.000, según marca y prestaciones. “El que la quiere para trabajar busca lo más económico. Los más jóvenes, en cambio, priorizan marca”, señalaron desde la concesionaria de Los Hornos. Aun así, lo que más se vende es el rango medio: modelos accesibles pero de marcas conocidas y con respaldo en postventa.

En una concesionaria ubicada en 13 entre 36 y 37, coincidieron en que el crecimiento supera al de años anteriores y lo vinculan tanto al auge de las apps de delivery como al aumento del transporte público y al bajo costo de mantenimiento de la moto frente a otros vehículos. Allí destacan marcas como Keller y Gilera entre las más elegidas en el segmento básico.
En cilindradas más altas, para quienes apuntan a trabajar con pasajeros, aparecen opciones como Bajaj, Hero o Gilera desde los $3.000.000 en adelante. Pero el volumen fuerte está en las 110.

Un factor clave es la financiación. Las concesionarias trabajan con préstamos personales, tarjeta, recibo de sueldo y, cada vez más, con promociones bancarias. Se ofrecen montos que van desde $1.000.000 hasta $14.000.000, según el perfil crediticio. En muchos casos se financia hasta el 100% del valor con cuotas fijas, una modalidad que ganó terreno tras la baja de tasas en financieras.
A esto se suma la línea de crédito digital impulsada por entidades bancarias. Además, la posibilidad de resolver la operación sin papeles ni trámites presenciales apunta a reducir una de las principales barreras: la falta de liquidez inmediata.

Viajes y motos en ascenso

Según un relevamiento reciente de una de las principales plataformas de movilidad, los viajes en moto solicitados por app en La Plata se duplicaron entre 2024 y 2025. La modalidad, que comenzó a operar formalmente a fines de 2022, ya superó el millón de viajes en la ciudad y mantiene una expansión sostenida.

Uno de cada cuatro traslados se realiza desde o hacia estaciones de tren y nodos de transporte público, lo que confirma una tendencia creciente a la multimodalidad. La moto no reemplaza otros medios, pero sí los complementa, especialmente en trayectos cortos donde el ahorro de tiempo y dinero resulta decisivo.

En un lugar de distancias relativamente breves pero con tránsito denso en horarios pico, la agilidad se convierte en un activo. Y para quienes manejan, también en una oportunidad laboral. La mayoría de los conductores registrados tiene entre 25 y 44 años y siete de cada diez declara tener hijos o personas a cargo.

