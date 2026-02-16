Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
16 de Febrero de 2026 | 01:30
La Policía Federal detuvo a un tercer sospechoso acusado de armar y lanzar bombas molotov durante los incidentes registrados el miércoles en las afueras del Congreso, en el marco de la protesta contra la reforma laboral.

El detenido fue identificado como Milton Tolomeo y fue arrestado en Avellaneda. Según informaron fuentes judiciales, su participación fue establecida a partir de un análisis de imágenes que lo muestran preparando y arrojando artefactos incendiarios contra personal de las fuerzas federales de seguridad.

La detención se concretó por orden del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6.

Tras la captura, se realizó un allanamiento en su domicilio del barrio porteño de Caballito. Allí se secuestraron prendas que habrían sido utilizadas durante los incidentes, además de bidones con combustible, guantes térmicos, dispositivos electrónicos y material que los investigadores vinculan con grupos de ideología anarquista.

Entre los elementos incautados figuran pantalones color caqui con bandas refractarias, una remera negra, una bandana verde, anteojos oscuros, una mochila, guantes para alta temperatura, un casco, una máscara tipo barbijo, bidones de alcohol y nafta, una CPU y recortes de periódicos. Según los investigadores, el detenido entregó voluntariamente las llaves de su vivienda tras ser interceptado en la vía pública.

Antes de la detención de Tolomeo, la policía ya había capturado a otros dos sospechosos. El primero, identificado por sus iniciales N.G.B., de 31 años, fue arrestado el viernes en el barrio de Belgrano, cuando dormía en un cajero automático. De acuerdo con el parte policial, se mostró violento al momento del procedimiento y vestía la misma ropa que durante la manifestación. Tiene antecedentes penales por robo y quedó a disposición de la Unidad de Flagrancia Este.

Más tarde, fue detenido Matías Enzo Roldán en el barrio de San Nicolás. Efectivos lo reconocieron por un tatuaje en su brazo izquierdo mientras patrullaban la zona. También registra antecedentes por delitos contra la propiedad.

Las detenciones se produjeron días después de los desmanes en la Plaza de los Dos Congresos, donde un grupo de manifestantes fue filmado por cámaras de televisión armando bombas molotov en plena avenida antes de lanzarlas contra un cordón policial.

 

