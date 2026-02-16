¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Con el reciente estreno del episodio número 800 de Los Simpson, el responsable creativo de la serie, Matt Selman habló sobre cómo podría concluir la historia de la familia más querida de la tele.
Selman dejó en claro que de existir un final, no seguirá los clichés tradicionales de la televisión y que no habría un episodio de despedida dramático. “Sería un episodio normal con la familia. Probablemente algún pequeño detalle oculto, pero algo nada emotivo, afirmó el productor.
La idea de un final convencional ya había sido explorada de manera paródica durante el estreno de la temporada 36 en septiembre de 2024. “Hicimos un episodio hace como un año y medio que era como una parodia del final de la serie. Incorporamos todos los conceptos posibles de un final de serie en una sola entrega, así que esa fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final de serie”, explicó Selman.
Desde su debut en 1989, la ciudad de Springfield y sus habitantes se han mantenido prácticamente inalterables. Selman describió la dinámica del show como un reinicio semanal. “Se supone que la serie no cambia. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero no lo saben, y no mueren tan a menudo”, afirmó.
No obstante, la serie sí mostró muertes definitivas de algunos personajes, como la muerte de Maude Flanders o la hipotética muerte de Marge en la temporada pasada.Tras fuertes reacciones en redes, Selman aclaró que esos eventos son puramente ficticios y que los personajes principales no sufrirán cambios permanentes. “Probablemente Marge nunca vuelva a morir. El único lugar donde Marge está muerta es en un episodio futuro que se emitió hace seis semanas”, explicó.
Con el episodio 800 que se estrenó ayer, Los Simpson continúa consolidándose como un ícono de la televisión, celebrando décadas de humor y sátira con la familia amarilla más famosa del mundo.
