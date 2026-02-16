Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Espectáculos

¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson

¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
16 de Febrero de 2026 | 07:55

Escuchar esta nota

Con el reciente estreno del episodio número 800 de Los Simpson, el responsable creativo de la serie, Matt Selman habló sobre cómo podría concluir la historia de la familia más querida de la tele.

Selman dejó en claro que de existir un final, no seguirá los clichés tradicionales de la televisión y que no habría un episodio de despedida dramático. “Sería un episodio normal con la familia. Probablemente algún pequeño detalle oculto, pero algo nada emotivo, afirmó el productor.

La idea de un final convencional ya había sido explorada de manera paródica durante el estreno de la temporada 36 en septiembre de 2024. “Hicimos un episodio hace como un año y medio que era como una parodia del final de la serie. Incorporamos todos los conceptos posibles de un final de serie en una sola entrega, así que esa fue mi forma de decir que nunca vamos a hacer un final de serie”, explicó Selman.

Desde su debut en 1989, la ciudad de Springfield y sus habitantes se han mantenido prácticamente inalterables. Selman describió la dinámica del show como un reinicio semanal. “Se supone que la serie no cambia. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero no lo saben, y no mueren tan a menudo”, afirmó.

No obstante, la serie sí mostró muertes definitivas de algunos personajes, como la muerte de Maude Flanders o la hipotética muerte de Marge en la temporada pasada.Tras fuertes reacciones en redes, Selman aclaró que esos eventos son puramente ficticios y que los personajes principales no sufrirán cambios permanentes. “Probablemente Marge nunca vuelva a morir. El único lugar donde Marge está muerta es en un episodio futuro que se emitió hace seis semanas”, explicó.

Con el episodio 800 que se estrenó ayer, Los Simpson continúa consolidándose como un ícono de la televisión, celebrando décadas de humor y sátira con la familia amarilla más famosa del mundo.

LE PUEDE INTERESAR

Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad

LE PUEDE INTERESAR

Valentina Cervantes regresó a Argentina para la final de MasterChef Celebrity
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
Últimas noticias de Espectáculos

Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes

Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+

Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad

Valentina Cervantes regresó a Argentina para la final de MasterChef Celebrity
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Policiales
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes
La Ciudad
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este lunes 16 de febrero
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla