La Ciudad

Recolección, transporte y más: así funcionarán los servicios en los feriados del carnaval

15 de Febrero de 2026 | 20:35

La Comunica confirmó cómo funcionarán los servicios municipales durante los feriados nacionales del lunes 16 y el martes 17 de marzo por carnaval. La recolección conservará su horario tradicional el lunes, mientras que el martes no habrá servicio, por lo que se solicita evitar sacar los residuos. 

El Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado ambos días y el transporte público local circulará con frecuencia de feriado. Asimismo, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido ninguno de los dos días, aunque sí se realizarán controles periódicos de tránsito y nocturnidad.

Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajará con normalidad, los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas, en tanto que el Cementerio abrirá para visitas de 8:00 a 15:00 y la administración de 8:00 a 12:00

A su vez, el Mercado Bonaerense Fijo La Plata estará cerrado el lunes y el martes operará de 7:00 a 13:00 hs. Por su parte, el Mercado Regional permanecerá cerrado al público tanto lunes como martes, mientras que el horario de descarga para puesto fijo será a partir de las 18:00 del martes, y para descarga en playa libre, desde las 20:00.

Finalmente, la República de los Niños funcionará ambas jornadas de 7:00 a 22:00 y el Parque Ecológico Municipal de 7:00 a 21:00.

 

