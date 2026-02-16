A patadas, un vecino de La Plata evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones

"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
En las últimas horas, las calles del barrio San Carlos fueron escenario de un violento episodio que terminó de forma inesperada para una banda de delincuentes. Un vecino resistió a las piñas el ataque de tres motochorros que intentaron sustraerle su moto en plena noche. Gracias a su rápida reacción, los malvivientes huyeron del lugar con las manos vacías.
El hecho sucedió anoche minutos de las 22 horas, en la calle 138 entre 47 y 49. La víctima llegó a la casa de su novia a bordo de su motocicleta y se dispuso a ingresar el vehículo al domicilio. En ese instante, tres jóvenes que se trasladaban en una moto vieja y sin plásticos aparecieron en escena con fines delictivos.
A diferencia de otros casos, lejos de intimidarse y ante el primer intento de abordaje, el motociclista soltó su rodado y lanzó una serie de piñas y patadas contra los malvivientes. La ferocidad de la defensa sorprendió a los atacantes, quienes no esperaban una respuesta de esa magnitud.
Tras un breve intercambio de forcejeos y piñas, los tres delincuentes desistieron y emprendieron la fuga de inmediato. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de un comercio cercano, cuyas imágenes ya circulan entre los grupos vecinales de la zona como prueba del aumento de la inseguridad en el barrio.
Los habitantes de San Carlos reiteraron su pedido de mayor presencia policial ante la repetición de ataques bajo la modalidad de "motochorros" en las arterias principales de la localidad.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
