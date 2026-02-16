Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Una de las unidades eléctricas que comenzarán a circular / EL DIA

Aún cuando restan la aprobación del Intendente y el análisis y refrenda del Concejo Deliberante, ayer se conoció el dictamen de la comisión evaluadora de la licitación del nuevo sistema de transporte público, que presentaba cuatro zonas, con dos de ellas en puja. Si bien se trata de una resolución no vinculante, las recomendaciones de esta comisión, tras evaluar las capacidades de cada oferente para la prestación de servicio, recomendó para la zona Oeste a la Nueve de Julio S.A.T. y a la UT Fuerte Barragán-Unión Platense, para la Sur.

Así pudo saberlo EL DIA, en el marco del proceso licitatorio iniciado en diciembre pasado para la renovación de la concesión del sistema de transporte público municipal, cuyos sobres se abrieron el 21 de enero con seis oferentes, dos de ellos presentados como unión transitoria (UT). En el marco del proceso de adjudicación, aún resta la evaluación del Departamento Ejecutivo y la del Concejo Deliberante. Sin embargo, la comisión evaluadora de los requisitos y condiciones de cada compañía para prestar el servicio por zonas por los próximos 12 años ya se expidió.

El cónclave, de carácter no vinculante, está integrado por el subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa de la Comuna, Fernando González; el director general de Gestión Administrativa de Servicios Públicos, Martín Mendoza Zeliz; la directora Legal de Compras, Camila Tomé; y la directora general de Tránsito y Transporte, María Belén Mirallas. En un dictamen de 20 páginas evaluaron los antecedentes empresarios de cada oferente, su capacidad económico financiera y el aspecto más importante: la propuesta técnico operativa, que incluye, por ejemplo, su parque móvil y su capacidad para la transición energética de sus unidades.

Como informó este diario al momento de la apertura de sobres, la empresa Expreso la Plata Buenos Aires S.A. se postuló para la zona Este y Unión Platense S.R.L., para la zona Norte. Por la zona Oeste pujan Unión Platense S.R.L. y la empresa Nueve de Julio S.A.T, mientras que por la zona Sur lo hacen la UT Unión Platense S.R.L-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F y la Nueve de Julio S.A.T.

LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN

En su dictamen, la comisión de evaluación técnica recordó que, en rigor, además de las zonas mencionadas, se definieron la zona Centro y la zona Casco, de implicancia de todas las líneas concesionarias en corredores de uso común. También se advirtió sobre una zona de Complementariedad, área delimitada por la interfase entre las distintas zonas de operaciones y el casco.

Respecto del primer oferente, Expreso La Plata Buenos Aires S.A., postulado para la zona Este, la comisión concluyó que una sumatoria de 76 puntos, tras evaluar sus antecedentes empresarios (experiencia en servicios similares, en la zona de operación para la que se postula, en la capacidad transportativa de pasajeros y antecedentes de desarrollos técnicos); la capacidad económico financiera (solvencia, liquidez corriente, patrimonio y endeudamiento); y la propuesta técnico operativa (parque móvil, transición energética a tecnología de bajas emisiones, calidad de vehículos iniciales y terminales, entre otros).

Para la zona Norte, a la que se postuló Unión Platense S.R.L., el puntaje adjudicado fue de 85 puntos, evaluando los mismos criterios anteriores.

En ambos casos, la comisión recomendó su adjudicación por el orden de mérito mencionado, subrayándose en la calificación la experiencia de cada empresa en la zona en la que competían y su propuesta técnico operativa.

Respecto de las pujas, en el caso de la zona Oeste, la empresa con más puntaje resultó ser la Nueve de Julio S.A.T, que obtuvo 84 puntos, mientras que la otra oferentes, Unión Platense S.R.L., sacó 79.

En el caso de la zona Sur, la recomendada fue la UT Unión Platense S.R.L.-Fuerte Barragán S.A.T.I.C.I.Y.F., que obtuvo 83 puntos frente a 68 que sacó la Nueve de Julio S.A.T.

No obstante, el dictamen deja explícito que para una formal adjudicación, “el proceso deberá continuar su actuación en los órganos de administración que corresponda, así como el cumplimiento de las restantes exigencias que establezca la autoridad de aplicación” pero remarca que, al momento del análisis efectuado, “no se advierten vicios que afecten la admisibilidad de las ofertas recomendadas”.

En tanto, también se recomendó adjudicar un futuro recorrido universitario, que amplíe el actual circuito del micro universitario, a la empresa Unión Platense S.R.L. Si bien este punto también fue parte de la licitación, su implementación quedará para etapas futuras.

Como se mencionó, el dictamen fue derivado al Departamento Ejecutivo municipal, que evaluará el resto de los detalles de la compulsa y, tras esta instancia, será girado al Concejo Deliberante, que el año pasado aprobó el pliego de la licitación en marcha, para su refrenda.

EL NUEVO SERVICIO

Como viene publicando EL DIA, el nuevo servicio de transporte público de la Ciudad se formalizará a mediados del mes que viene, incorporando unidades eléctricas de prueba y reevaluando las trazas para eventuales ampliaciones de recorridos o complementaciones con recorridos existentes de las líneas provinciales.

Además, contemplará la puesta en marcha de una aplicación que informe al usuario sobre los recorridos de todas las líneas y su llegada a las paradas en tiempo real, herramienta que, estiman, estaría disponible a mitad de año.