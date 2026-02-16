Cetré volvió a jugar en medio de la posible salida

Luego de tres partidos sin acción, Edwuin Cetré volvió a sumar minutos con la camiseta de Estudiantes de La Plata, en un contexto cargado de incertidumbre respecto a su futuro, que por ahora continúa sin definirse.

Durante la semana su nombre volvió a quedar ligado a Athletico Paranaense, aunque todavía no hubo confirmaciones oficiales sobre su salida. Ante la posibilidad concreta de volver a contar con él, el entrenador Eduardo Domínguez decidió mandarlo al campo en el clásico platense frente a Gimnasia, en un momento clave del partido.

Desde el tramo final del último torneo hasta hoy, el colombiano había sido uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel. Sin embargo, los idas y vueltas de sus transferencias frustradas parecieron pesarle en la tarde del Bosque. El extremo ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo en lugar de Alexis Castro, con la intención de aportar explosión por las bandas y centros para abastecer a Guido Carrillo dentro del área.

Le costó entrar en el ritmo del partido y no logró imponer su velocidad habitual. Aun así, tuvo una situación clara: encaró por izquierda, dejó rivales en el camino y remató desde afuera del área, en una acción similar al gol que había marcado el año pasado ante Rosario Central, aunque esta vez la pelota se fue desviada.

Pese a otros intentos aislados, no consiguió transformarse en la llave ofensiva que en varias oportunidades le dio triunfos al Pincha. Mientras tanto, en City Bell se viven horas decisivas para determinar su destino, con el club brasileño como principal candidato a quedarse con sus servicios.

Por lo pronto, Domínguez continúa utilizándolo para darle rodaje, consciente de que podría tratarse de sus últimos minutos con la rojiblanca.