Vecinos denuncian un aguantadero a metros del centro de La Plata: "Pasa de todo"

La preocupación crece en pleno casco urbano de la Ciudad. Desde hace algunas semanas, vecinos de la zona de diagonal 73 y 59 advierten sobre movimientos sospechosos en una vivienda abandonada a la que señalan como un posible “aguantadero”, a pocos metros de ambos centros de La Plata y de Plaza Rocha.

Según relatan frentistas, durante todo el día pero especialmente por la noche se observa una circulación constante de personas que entran y salen del lugar. “Hay mucho movimiento raro. A cualquier hora”, describieron. El mayor temor aparece cuando cae el sol. “Las noches son de mucho miedo por lo que te pueden hacer”, aseguraron quienes viven en los alrededores y dicen evitar pasar por esa esquina -que hasta hace 15 años era un cyber- en determinados horarios.

La inquietud no es nueva en ese sector, ya que hace ocho años esa esquina pasó a tener un notable abandono. Durante años, el foco de preocupación estuvo puesto en el edificio abandonado de diagonal 73 y 60, una estructura que permanece sin uso y que supo ser señalada por situaciones similares.

También recuerdan que un terreno frente a Plaza Rocha, casi llegando a 60 y lindero a una heladería, estuvo usurpado tiempo atrás, lo que generó reiterados reclamos vecinales hasta que la situación fue desactivada.