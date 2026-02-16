7

FERNANDO MUSLERA

El uruguayo no tuvo muchas atajadas brillantes pero participó en dos jugadas que marcaron un punto de inflexión. Gimnasia llegó dos veces y el arquero respondió con una tremenda jerarquía, sobre todo la que le sacó a Marcelo Torres.

4

CETRÉ Y PALACIOS NO ESTÁN BIEN

Los dos jugadores más importantes de Estudiantes en los playoffs del año pasado no han podido recuperar su nivel por diferentes motivos. Ayer lo dejaron en evidencia.

5

FALCÓN PÉREZ NO CONFORMÓ MUCHO

Llevó el partido para que no sucediese nada que lo complicase. Equivocó faltas para los dos equipos que reclamaron penales. No brilló pero son fallos que lo incriminen.

------------------------------

Fernando Muslera (7)

Nuevamente mostró su calidad en dos jugadas clave del partido. En el primer tiempo le sacó un remate a Panaro y en el segundo tiempo a Torres.

Eric Meza (5)

Le costó la marca de Panaro en el primer tiempo. Dos veces lo perdió. No gravitó demasiado en ataque y en el complemento fue reemplazado por Mancuso.

Leandro González Pirez (6)

No tuvo problemas con Torres pero lo complicó Auzmendi en el juego directo del Lobo en el complemento. Desperdició una jugada en el final del partido.

Tomás Palacios (7)

Jugó el clásico como si lo estuviese haciendo en el fondo de su casa. Dúctil y muy criterioso para sacar la pelota limpia del fondo. Reclamó un penal.

Gastón Benedetti (6)

Le había tirado un centro perfecto a Carrillo para el 1-0. Fue lo más peligroso del equipo en el primer tiempo en su tándem con Fabricio Pérez.

Ezequiel Piovi (6)

Un punto alto del equipo. Anuló a Nacho Fernández y fue el jugador que más recuperaciones realizó. Siempre bien parado.

Gabriel Neves (5)

Jugó poco más de 30 minutos porque una lesión muscular lo obligó a salir. No fueron buenos sus minutos en cancha. Jugó de volante más retrasado.

Alexis Castro (5)

Fue sobre Barros Schelotto y no se salió de su libreto. Se paró mucho por la banda derecha.

Cristian Medina (7)

El jugador más criterioso del equipo. Si tuviera gol ya estaría jugando en Europa. Ayer jugó él solo contra varios rivales.

Fabricio Pérez (6)

Peligroso en el primer tiempo por la banda izquierda, pero con alguna falla para terminar las jugadas. Tuvo una doble chance, primero se la sacaron en la línea y luego remató afuera.

Guido Carrillo (5)

No tuvo un buen partido. Anoche no habrá podido dormir por el gol que malogró en el final del partido. Jugó muy solo en ataque y tuvo que luchar mucho.

INGRESARON

Mikel Amondarian (6)

Entró bien en un partido difícil.

Edwuin Cetré (4)

No ingresó bien: falto de fútbol y confianza.

Eros Mancuso (5)

Sin mayores problemas en la marca, poco en ofensiva.

Tiago Palacios (4)

Otro jugador que está sin ritmo.