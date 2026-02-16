Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Escuchar esta nota
Yanina Latorre tiró contra Beto Casella en las redes, durante la previa del debut del conductor en la pantalla de canal América con BTV, un nuevo programa en el prime time.
Sin bien ambas figuras pertenecen a la misma señal, la líder de Sálvese quien pueda no se privó de destrozar al nuevo astro del canal.
Latorre lastimó con una controversial situación que se dio en el ciclo Nadie nos para de Rock & Pop, en el que un panelista del espacio radial de Casella fue cuestionado por unas expresiones que causaron revuelo por ser calificadas de discriminatorias hacia un bailarín del Teatro Colón.
"Sos homofóbico y misógino, y para tapar tu error querés atacarme a mi. Me hostigaste años enteros desde tu programa, resentido. Ahora, estás odiado porque a Edith le va bien y con Pagani se quedaron en El Nueve. Se te acabó el cuentito, viejo payaso. Dejá de pedirle a los dueños del canal que no hablemos de vos. Yo soy mina y me la banco sola. Ya no te tengo miedo como antes", tiró Yanina Latorre desde su cuenta de X.
Entonces, por su parte, Beto Casella no se quedó callado y en alusión al historial de la conductora de SQP, le respondió sin escalas: "Estoy muy tranquilo por la carrera que llevo. No seré gran cosa como periodista o conductor, pero tendría que hacer mucha memoria para, en 30 años, acordarme de alguien que se haya sentido agraviado por mi. ¿Sabes lo bien que se duerme, Arruza?".
Allí, el fuego cruzado fue letal, y Latorre tiró otra vez: "¿A quién vas a llamar? ¿A Chihade, a Vila, a Ávila? Llámalo a Milei si querés. Me la banco sola contra todos los pseudo machitos como vos. Seguí insultando gays y mujeres". A lo que Casella respondió: "No pretendo ningún tipo de inmunidad por estar llegando a trabajar al mismo canal. Pero es cierto que llama la atención tanta virulencia de más de uno".
Para finalizar, Beto Casella le marcó los puntos a Yanina Latorre al subrayar: "Aclaración necesaria: jamás se me ocurriría pedirle a las autoridades del canal que otras figuras de América no hablen mal de mí. Me moriría de vergüenza. Si así fuera, no se estaría notando en las redes. Lo que probablemente le duela a Arruza es que la gente de América no la quiere. Hay cosas que hay que asumirlas".
