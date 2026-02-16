Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Polémica por El artículo que reduce el porcentaje salarial durante enfermedades

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

El Gobierno analiza una salida vía convenios colectivos para garantizar el salario completo, pero cada vez encuentra más resistencia. La promesa de Patricia Bullrich

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

El momento en que fue aprobada la reforma laboral en el senado. Dudas sobre lo que puede ocurrir con el proyecto en diputados / web

16 de Febrero de 2026 | 01:38
La media sanción de la reforma laboral en el Senado abrió una disputa inesperada dentro del propio oficialismo y entre sectores que participaron en la redacción del proyecto. El foco está puesto en el artículo 208, incorporado durante el trámite en la Cámara alta, que regula el pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo.

La norma establece que el trabajador percibirá entre el 50% y el 75% de su remuneración básica, según las circunstancias del caso, durante un período determinado. La redacción generó críticas de especialistas y preocupación política por su impacto público, ya que sectores del oficialismo temen que la medida sea interpretada como una reducción de derechos laborales.

Fuentes vinculadas al diseño original del proyecto señalaron que ese artículo no formaba parte del texto inicial y que su incorporación modificó el equilibrio buscado en la reforma.

La intervención de Bullrich

En medio de la polémica, la senadora Patricia Bullrich intentó bajar la tensión política y adelantó que el oficialismo analiza introducir una corrección para mantener el pago del 100% del salario en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables.

“Vamos a hacer una modificación y vamos a dejar un 100%”, afirmó, aunque aclaró que la compensación total regirá “sólo en caso de corroboración concreta y fehaciente”.

Bullrich explicó que el equipo técnico aún trabaja en el mecanismo para incorporar ese ajuste durante el debate en Diputados sin que el proyecto deba regresar al Senado, lo que permitiría evitar un nuevo trámite legislativo.

La senadora defendió el espíritu de la reforma y sostuvo que el objetivo es combatir abusos en el sistema de licencias médicas. En ese sentido, habló de la existencia de “certificados truchos” y de una “mafia” vinculada a esas prácticas, y aseguró que la intención del oficialismo es ordenar el sistema sin desproteger a trabajadores con patologías graves.

La estrategia del Ejecutivo

Ante el ruido político, el Gobierno comenzó a evaluar alternativas para evitar que la controversia complique el tratamiento en la Cámara de Diputados. Según fuentes oficiales, la propuesta que se analiza no implica reabrir la ley, sino complementarla a través de la renegociación de convenios colectivos.

La idea es que, una vez aprobada la norma, el Poder Ejecutivo impulse acuerdos sectoriales que incluyan una cláusula adicional no remunerativa para completar el 100% del salario neto en casos de licencia médica. Ese esquema también contemplaría mantener los aportes a la obra social y revisar la duración de las licencias.

Desde el oficialismo sostienen que esta vía permitiría resolver el conflicto sin modificar el texto sancionado por el Senado, lo que evitaría que el proyecto deba regresar a la cámara de origen y demore su implementación.

Los límites legales y las dudas

Algunos sectores habían planteado la posibilidad de corregir el alcance del artículo a través de la reglamentación de la ley. Sin embargo, especialistas advierten que una reglamentación no puede contradecir el contenido aprobado por el Congreso. Por eso, el Gobierno apuesta a los convenios colectivos como herramienta jurídica válida.

Una de las objeciones que surge es que los trabajadores fuera de convenio podrían quedar al margen de ese esquema compensatorio. En la Casa Rosada confían en que, en la práctica, las empresas no aplicarán criterios diferenciados dentro de una misma estructura laboral.

El trasfondo del debate

Quienes participaron en el diseño técnico de la reforma señalaron que el objetivo original era combatir el ausentismo abusivo sin afectar la protección del trabajador enfermo. En ese marco, destacan que el proyecto ya incluye mecanismos como la validación de certificados médicos digitales para reducir irregularidades.

Según estas fuentes, la incorporación del artículo sobre licencias médicas alteró la lógica inicial de la reforma y dio argumentos a sectores que cuestionan la iniciativa. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió públicamente la medida al sostener que apunta a reducir abusos en las licencias prolongadas, aunque sus declaraciones reavivaron el debate sobre el alcance de la reforma.

Modificar el texto aprobado por el Senado implicaría un revés político para el Gobierno y obligaría a reiniciar parte del trámite legislativo. Por eso, el oficialismo busca sostener la media sanción sin cambios formales.

Los cálculos parlamentarios indican que el proyecto tendría votos suficientes para su aprobación general en Diputados. Sin embargo, la controversia por las licencias médicas introdujo dudas en algunos bloques aliados y reactivó resistencias sindicales.

 

