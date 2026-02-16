Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero será sin marcha: apoyo de la UTA
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
VIDEO. Hinchas del Lobo atacaron a un hincha del Pincha en Plaza Rocha y lo dejaron en calzoncillos
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia
Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La investigación por la desaparición de Yanina Belén Correa, de 30 años, tuvo un giro drástico en las últimas horas luego de que se confirmara que los restos óseos encontrados a comienzos de año en Abasto pertenecen a la mujer que era intensamente buscada desde diciembre pasado.
El cotejo de ADN realizado sobre un cráneo hallado el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519 arrojó un resultado compatible con el perfil genético de la víctima. El informe fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N.º 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza.
A partir de este resultado pericial, la causa cambió su calificación legal: pasó de “Averiguación de paradero” a “Averiguación de causales de muerte”, lo que implica un nuevo enfoque en la investigación para determinar qué ocurrió con la mujer.
Yanina vivía junto a su pareja en una vivienda ubicada en la calle 216 entre 517 y 518, a unos 200 metros del lugar donde fueron encontrados los restos.
De acuerdo a los testimonios recabados, el hombre no volvió a ser visto en el barrio tras la desaparición y la última comunicación que mantuvo con la familia de la víctima fue a través de un mensaje en el que afirmaba: “Yanina ya no va a volver”.
Desde el entorno de Correa señalaron que su ausencia llamó la atención desde un primer momento, ya que según indicaron, nunca se había ausentado por tanto tiempo.
LE PUEDE INTERESAR
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Además, remarcaron que era madre de cuatro hijos, quienes constituían su principal prioridad. Mientras se aguardan pericias complementarias ordenadas por la fiscalía, la familia comenzó a organizar una manifestación para exigir avances en la investigación y justicia por el caso.
La convocatoria está prevista para las 18:30 de este miércoles 18 de febrero, en la intersección de calles 520 y 208, donde allegados y vecinos se concentrarán para visibilizar el reclamo. Hasta el momento no hay detenidos ni imputados en la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí