Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa

La investigación por la desaparición de Yanina Belén Correa, de 30 años, tuvo un giro drástico en las últimas horas luego de que se confirmara que los restos óseos encontrados a comienzos de año en Abasto pertenecen a la mujer que era intensamente buscada desde diciembre pasado.

El cotejo de ADN realizado sobre un cráneo hallado el 3 de enero en un campo ubicado en la zona de 215 y 519 arrojó un resultado compatible con el perfil genético de la víctima. El informe fue incorporado al expediente que tramita en la Fiscalía N.º 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza.

A partir de este resultado pericial, la causa cambió su calificación legal: pasó de “Averiguación de paradero” a “Averiguación de causales de muerte”, lo que implica un nuevo enfoque en la investigación para determinar qué ocurrió con la mujer.

Yanina vivía junto a su pareja en una vivienda ubicada en la calle 216 entre 517 y 518, a unos 200 metros del lugar donde fueron encontrados los restos.

De acuerdo a los testimonios recabados, el hombre no volvió a ser visto en el barrio tras la desaparición y la última comunicación que mantuvo con la familia de la víctima fue a través de un mensaje en el que afirmaba: “Yanina ya no va a volver”.

Desde el entorno de Correa señalaron que su ausencia llamó la atención desde un primer momento, ya que según indicaron, nunca se había ausentado por tanto tiempo.

Además, remarcaron que era madre de cuatro hijos, quienes constituían su principal prioridad. Mientras se aguardan pericias complementarias ordenadas por la fiscalía, la familia comenzó a organizar una manifestación para exigir avances en la investigación y justicia por el caso.

La convocatoria está prevista para las 18:30 de este miércoles 18 de febrero, en la intersección de calles 520 y 208, donde allegados y vecinos se concentrarán para visibilizar el reclamo. Hasta el momento no hay detenidos ni imputados en la causa.