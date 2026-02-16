Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

El carnaval pasó por La Plata sin espuma ni papel picado. No hubo festejos y todo quedó en promesas. El clásico de ayer no fue aburrido ni mucho menos, pero ni Gimnasia ni Estudiantes supieron cómo ganarlo. Fue empate 0-0 y las comparsas quedaron a la espera de otro momento para salir a las calles. De momento, dos equipos que están para mantener sus cosas buenas y corregir otras si es que quieren ser protagonistas.

De los dos fue Estudiantes el que estuvo más cerca. En fútbol y oportunidades fue más que Gimnasia. Pero falló demasiado debajo del arco. Desplegó su juego ofensivo de menor a mayor y en varios pasajes le complicó las cosas a su rival. De no haber sido por la malas decisiones en los metros finales y las oportunidades que desaprovecharon Medina, Pérez y, principalmente Carrillo, se quedaba con el primer duelo de los platenses en este 2026. Pero ojo que el Lobo tuvo su momento y entonces apareció en esplendor Fernando Muslera, tal vez el mejor arquero que haya en el fútbol argentino. En el minuto 2 del complemento le sacó un remate de gol al Chelo Torres que pudo cambiar el rumbo del partido.

Ezequiel Piovi inicia un ataque desde la mitad de cancha. El volante fue de los mejores del Pincha en el clásico de ayer / Fotobaires

En el primer tiempo Estudiantes manejó más la pelota. Generalmente mejor también, pero falló en los metros finales. Lo perdonó en varias oportunidades a un Gimnasia que le costó hacer pie y nunca dio la sensación de estar a la altura de pelear golpe por golpe.

El Pincha sorprendió con la presencia de Alexis Castro por sobre el extremo Tobio Burgos. El exNacional se paró sobre la derecha y fue más encima de Nico Barros Schelotto, para evitar que desde ahí se generara fútbol. Recién después de los 20 minutos empezó a justificar su inclusión.

La carta del triunfo de Estudiantes estaba por la izquierda. Allí el pibe Pérez fue un dolor de cabeza para Steimbach, que no tuvo en Franco Torres ni Nacho Fernández quién lo ayudara en el 2-1 que siempre le hacían el mencionado y Benedetti.

Desde allí llegó mucho. Muchísimo. Guido Carrillo tuvo un cabezazo a los 14 minutos que se fue cerca del palo, luego fue Meza, por la banda opuesta quien llegó en posición de gol pero su remate cruzado pasó junto al poste derecho de Insfrán, que antes se lució con un par de centros tras desbordes por la izquierda.

Nacho Fernández tuvo un partido flojo en el clásico. No pudo ser el conductor del equipo / Fotobaires

Las más claras estuvieron en el final. Fueron tres seguidas y una más en el minuto de descuento. Primero Carrillo habilitó por el centro a Cristian Medina, que remató al cuerpo del arquero, luego Martínez salvó en la línea un tiro de Fabricio Pérez, que en el rebote la tiró afuera. Fueron las chances más claras en el mejor momento del Pincha y el peor del Lobo, que se salvó a los 46 minutos con un cabezazo de Mikel Amondarian (ingresó por el lesionado Neves) que se fue desviado. Estaba solo y se apresuró porque detrás se relamía Guido Carrillo.

Gimnasia estuvo desconectado. Impreciso y con pocas decisiones. El único que aprobó fue Manuel Panaro, que casi siempre le ganó el mano a mano a Meza. Desde la izquierda pudo pasar un par de veces la línea de marca: una vez salvó Muslera con una gran atajada y en la otra remató desviado. El mejor jugador de los de Zaniratto, que no encontraron en Barros Schelotto al conductor y tampoco a Nacho. Para colmo Augusto Max fue amonestado a los 22 minutos y desde entonces jugó condicionado.

Carrillo, a los 28 minutos, tuvo la jugada más clara del clásico pero definió afuera

Estudiantes se lamentó su pasividad y falta de puntería, pero también quedó en evidencia que el DT podía animarse un poco más porque en el banco tenía material como para jugar con dos “9” o sumar un extremo a la derecha, por donde no podía prosperar.

El Lobo se aferró a “la” jugada. O bien una recuperación para sorprender de contra o una pelota parada. En los primeros 45 minutos no la tuvo por impericia, supremacía del rival y porque respetó demasiado.

El complemento fue diferente. Gimnasia arrancó con otro ímpetu y una jugada que casi le abre el partido: un gran gesto de Marcelo Torres para quedar mano a mano contra Muslera, que lo atoró con sus pies y marcó presencia.

Conforme pasaron los minutos a Gimnasia los cambios le hicieron bien. Auzmendi fue una referencia de área que antes no tuvo y complicó tanto a González Pirez como a Palacios. Además Miramón le dio mayor movilidad que Barros Schelotto. Con nombre por nombre el local mejoró. Tuvo otra actitud al menos y peleó el partido de igual a igual, lo que tanto le costó en los primeros 60 minutos. Su gente se entusiasmó al ver otra cosa en cancha.

El Ruso Steimbach tuvo mucho trabajo en el primer tiempo

Pero el Pincha siempre fue más criterioso a la hora de jugar. Increíble lo que se erró Carrillo a los 30 minutos. Al instante supo que no iba a tener ninguna más en el partido como esa. Podía estar cerca del gol, pero no tanto. Solo por el segundo palo, tras centro de Benedetti definió afuera. Era el gol del triunfo

Tuvo más chances el Pincha pero siempre definió mal. González Pirez y Pérez, un remate de Cetré desde afuera... Tomás Palacios reclamó un penal, como sus rivales muchas faltas en campo rival, cuando Yael Falcón Pérez ya se quería ir a su casa sin problemas.

Fue empate y la ciudad quedó en orden. Sin vencedores ni visibles heridos. A los dos les sirvió el punto para seguir caminando un sendero que recién se inicia. El Carnaval mostró color pero no tuvo espuma porque faltó el gol.

Eric Meza y Pedro Silva Torrejón disputan la pelota / Fotobaires

PRIMER EMPATE Después de 15 partidos como entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto obtuvo ayer su primer empate, ya que venía de una racha de nueve triunfos y cinco derrotas.

SIGUE DE RACHA Con el punto logrado ayer en el estadio Juan Carmelo Zerillo ante su tradicional, rival, Estudiantes amplió a 11 partidos su racha favorable por torneos oficiales. Y además, registra tres años sin perder ante Gimnasia, ya que la última caída en un clásico se remonta a la temporada 2023.

