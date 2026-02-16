Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive

Durante más de un siglo, la historia parecía escrita en ascenso: cada camada superaba a la anterior en pruebas de desarrollo cognitivo. Era una constante celebrada como signo de progreso social. Pero los datos más recientes marcan un quiebre inquietante. Por primera vez desde finales del siglo XIX, la curva se inclina hacia abajo: la Generación Z (los nacidos entre fines de los `90 y 2010) registra niveles de inteligencia inferiores a los de los Millennials.

No se trata de una nostalgia disfrazada de crítica generacional. El neurocientífico Jared Cooney Horvath presentó hace unos días ante el Senado de Estados Unidos un testimonio contundente sobre este declive. Los indicadores clásicos -coeficiente intelectual, memoria, comprensión lectora, habilidades matemáticas y resolución de problemas- muestran descensos sistemáticos en más de 80 países.

Europa encendió las alarmas hace tiempo. Investigaciones del Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch, en Noruega, detectaron que los nacidos después de 1975 presentan un CI inferior al de generaciones previas. El fenómeno también aparece en sistemas educativos tradicionalmente sólidos como los de Finlandia, Dinamarca, Reino Unido, Francia y Países Bajos.

La pregunta surge inevitable: ¿cómo puede ser que una generación con acceso ilimitado a la información rinda peor en pruebas cognitivas? Según los expertos, el cerebro no funciona como un motor de búsqueda. Horvath apunta a la incorporación masiva de pantallas en las aulas desde 2010 como factor central. La herramienta que prometía democratizar el conocimiento podría estar debilitando la capacidad de procesarlo.

El consumo veloz de videos y resúmenes gráficos habría reemplazado la lectura profunda. El resultado es una “ilusión de conocimiento”: acceso inmediato no equivale a comprensión real. La biología del aprendizaje, sostienen, está diseñada para el esfuerzo sostenido y la interacción humana.

Frente a este panorama, Dinamarca decidió virar el rumbo. Desde el ciclo 2025/2026, retiró smartphones, tablets y computadoras portátiles de las aulas. La apuesta es clara: volver a la escritura a mano y al libro físico. Docentes de Copenhague describen resultados “innegables” en la recuperación de la concentración.

“No progresamos, nos rendimos”, afirma Horvath. El debate queda abierto: ¿más digitalización o una pausa para repensar el rumbo? Durante años, se creyó que entregar una computadora por alumno resolvía la crisis educativa, mientras se recortaban contenidos bajo la premisa de que “todo está en internet”.

Tal vez valga la pena formular preguntas simples: ¿cómo se estudiaba antes? ¿Qué prácticas sostenían la atención y la disciplina intelectual? Quizás allí, en métodos que parecían superados, se encuentre una pista para revertir el retroceso. A veces, avanzar implica detenerse y revisar lo que funcionaba bien.