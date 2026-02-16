Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
La CGT se asegura que el paro general contra la reforma laboral sea sin micros: reunión clave
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia
Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
La defensa del acusado del atropello mortal dice que “no tiene antecedentes y es padre de una nena de 15 años”
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
El show de Bad Bunny: Wanda Nara apareció en La Casita y causó sensación en las redes
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron su relación en uno de los escenarios mediáticos más vistos del mundo. Tras años de amistad y semanas de intensos rumores, la empresaria y la superestrella de la Fórmula 1 eligieron el hacer pública su conexión afectiva.
La historia que captó la atención mundial empezó hace tiempo.
Así, Kardashian y Hamilton, quienes se conocen desde hace más de una década y coincidieron en múltiples eventos, fueron vistos en una escapada romántica en Europa semanas atrás, que incluyó estancias privadas en hoteles de lujo y encuentros discretos que alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.
LE PUEDE INTERESAR
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
LE PUEDE INTERESAR
¡Atención, spoiler! Revelan cómo será el final de Los Simpson
La confirmación visual llegó durante el Super Bowl: las cámaras de la transmisión mostraron a Kim y Lewis conversando con complicidad desde un palco VIP, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Pero, más allá de la mera cercanía, fueron captados compartiendo un beso en público, gesto que marcó la evidencia definitiva de que su relación va más allá de una simple amistad.
Sin dudas, el beso no solo confirmó lo que ya se venía especulando, sino que transformó a la pareja en uno de los nuevos focos de atención internacional.
Para terminar, aunque ninguno emitió algún comunicado oficial, las imágenes, la postura pública y los gestos compartidos en un evento de gran magnitud constituyen una confirmación clara: Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya no esconden su romance.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí