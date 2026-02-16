Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron su relación en uno de los escenarios mediáticos más vistos del mundo. Tras años de amistad y semanas de intensos rumores, la empresaria y la superestrella de la Fórmula 1 eligieron el hacer pública su conexión afectiva.

La historia que captó la atención mundial empezó hace tiempo.

Así, Kardashian y Hamilton, quienes se conocen desde hace más de una década y coincidieron en múltiples eventos, fueron vistos en una escapada romántica en Europa semanas atrás, que incluyó estancias privadas en hoteles de lujo y encuentros discretos que alimentaron las especulaciones sobre un posible romance.

La confirmación visual llegó durante el Super Bowl: las cámaras de la transmisión mostraron a Kim y Lewis conversando con complicidad desde un palco VIP, un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Pero, más allá de la mera cercanía, fueron captados compartiendo un beso en público, gesto que marcó la evidencia definitiva de que su relación va más allá de una simple amistad.

Sin dudas, el beso no solo confirmó lo que ya se venía especulando, sino que transformó a la pareja en uno de los nuevos focos de atención internacional.

Para terminar, aunque ninguno emitió algún comunicado oficial, las imágenes, la postura pública y los gestos compartidos en un evento de gran magnitud constituyen una confirmación clara: Kim Kardashian y Lewis Hamilton ya no esconden su romance.