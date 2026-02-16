Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región

El fin de semana largo de Carnaval se vive a pleno en la Región, con una agenda cargada de corsos y desfiles en distintos barrios de La Plata, además de actividades en Ensenada, que debió reprogramar su celebración central por el fuerte temporal que afectó a la zona.

Ayer, desde el mediodía, Abasto fue sede del Carnaval Chapaco La Plata 2026 en 32 y 216. La fiesta de la colectividad boliviana reunió a fraternidades y ballets como Raíces Chapacas, Salay Juventud Bolivia filial La Plata y Caporales Reales de La Plata, además de shows en vivo de Los Estancieros de Tarija, Stefany Aguilar y otros artistas, en una jornada atravesada por danzas y tradiciones del sur boliviano.

También hubo actividad desde las 15 en Altos de San Lorenzo con el Carnaval El Predio; a las 17 se realizó el Carnaval Bicicletero en 40 y 117; a las 18 los Corsos Gorina y la propuesta de La Plata Sport con Casa Unclan; y desde las 19 se multiplicaron los festejos en 17 y 53, Melchor Romero, Olmos y La Hermosura, donde se desarrolló un Tablado de Murgas con fines solidarios.

Hoy continuará el Carnaval de la Familia en Romero desde el mediodía y, desde las 16, uno de los puntos fuertes: el desfile en Meridiano V, en 17 y 71, con agrupaciones como Los Vaguitos de Los Hornos, Pacto de Negros, Batuque Villa Elisa, La Minga y varias murgas uruguayas y comparsas. Allí también habrá espacios de juegos y una movida solidaria a beneficio de la Escuela 58. Por la tarde y noche se sumarán festejos en 35 entre 18 y 19, 17 y 53, Abasto y La Hermosura.

Mañana seguirá el desfile en Meridiano V a las 16 y habrá Carnaval de la Familia en El Rincón desde las 19.

En Ensenada, el carnaval previsto sobre la avenida Horacio Cestino fue suspendido por el temporal y reprogramado para hoy y mañana a las 20.

Con el clima en mejora, la región se prepara para cerrar el fin de semana largo a puro ritmo y color.