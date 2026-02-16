Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Hoy y mañana continúan los festejos

Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región

Después de las precipitaciones, los platenses disfrutaron de los corsos y desfiles en la Ciudad. Cómo sigue

Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región

Uno de los atuendos de carnaval en la Región

16 de Febrero de 2026 | 01:36
Edición impresa

El fin de semana largo de Carnaval se vive a pleno en la Región, con una agenda cargada de corsos y desfiles en distintos barrios de La Plata, además de actividades en Ensenada, que debió reprogramar su celebración central por el fuerte temporal que afectó a la zona.

Ayer, desde el mediodía, Abasto fue sede del Carnaval Chapaco La Plata 2026 en 32 y 216. La fiesta de la colectividad boliviana reunió a fraternidades y ballets como Raíces Chapacas, Salay Juventud Bolivia filial La Plata y Caporales Reales de La Plata, además de shows en vivo de Los Estancieros de Tarija, Stefany Aguilar y otros artistas, en una jornada atravesada por danzas y tradiciones del sur boliviano.

También hubo actividad desde las 15 en Altos de San Lorenzo con el Carnaval El Predio; a las 17 se realizó el Carnaval Bicicletero en 40 y 117; a las 18 los Corsos Gorina y la propuesta de La Plata Sport con Casa Unclan; y desde las 19 se multiplicaron los festejos en 17 y 53, Melchor Romero, Olmos y La Hermosura, donde se desarrolló un Tablado de Murgas con fines solidarios.

Hoy continuará el Carnaval de la Familia en Romero desde el mediodía y, desde las 16, uno de los puntos fuertes: el desfile en Meridiano V, en 17 y 71, con agrupaciones como Los Vaguitos de Los Hornos, Pacto de Negros, Batuque Villa Elisa, La Minga y varias murgas uruguayas y comparsas. Allí también habrá espacios de juegos y una movida solidaria a beneficio de la Escuela 58. Por la tarde y noche se sumarán festejos en 35 entre 18 y 19, 17 y 53, Abasto y La Hermosura.

Mañana seguirá el desfile en Meridiano V a las 16 y habrá Carnaval de la Familia en El Rincón desde las 19.

En Ensenada, el carnaval previsto sobre la avenida Horacio Cestino fue suspendido por el temporal y reprogramado para hoy y mañana a las 20.

LE PUEDE INTERESAR

De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas

LE PUEDE INTERESAR

El servicio del Tren Roca seguirá afectado

Con el clima en mejora, la región se prepara para cerrar el fin de semana largo a puro ritmo y color.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Uno de los atuendos de carnaval en la Región

Las chicas se vistieron para la ocasión en El Rincón

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática

Licencias médicas: la reforma laboral, en jaque

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa

Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Últimas noticias de La Ciudad

En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave

De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Policiales
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
Condenas para tres integrantes de “la banda de la viuda negra”
Estupor por un asesinato en el corso de Mercedes
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
Trágico ataque de otro grupo de motochorros
Espectáculos
“Casablanca”: un amor para toda la eternidad
¿Traición?: el gran amigo de Wanda bancó a La China
De estrella pop a magnate internacional Kylie Minogue arrasa con los vinos
Gesto 2.0: Cande confirmó a su novio en Instagram
Lali y otra indirecta para Milei: “Para vos, lo peor...”
Información General
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
Deportes
VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Quedó claro que el empate no fue un mal resultado para ninguno
Falcón Pérez dejó algunas dudas, a pesar de que no hubo grandes polémicas
Panaro fue el que generó una ilusión en Gimnasia
Muslera, un punto clásico del arco de Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla