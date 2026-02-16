Pomo, espuma y baile en el Carnaval de la Región

VIDEO. Al clásico le faltó el gol: el Lobo y el Pincha, a mano
Moscardini: histórica victoria, con suspenso, en el debut del Turismo Carretera
Atrapado sin salida: se entregó el acusado del embiste mortal
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Es clave que todos los chicos tengan textos, ropa y útiles escolares
Chats complican al dueño de Sur Finanzas y reavivan la trama con la AFA
Alertan por la caída de las ventas de autos 0 km y la incertidumbre en el sector
Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
De noche, ir a Buenos Aires o volver en colectivo es un dolor de cabeza
Tras las lluvias, el fin de semana largo sigue sin precipitaciones a la vista
Amparo en la Justicia contra el uso de celulares en las cárceles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de las precipitaciones, los platenses disfrutaron de los corsos y desfiles en la Ciudad. Cómo sigue
El fin de semana largo de Carnaval se vive a pleno en la Región, con una agenda cargada de corsos y desfiles en distintos barrios de La Plata, además de actividades en Ensenada, que debió reprogramar su celebración central por el fuerte temporal que afectó a la zona.
Ayer, desde el mediodía, Abasto fue sede del Carnaval Chapaco La Plata 2026 en 32 y 216. La fiesta de la colectividad boliviana reunió a fraternidades y ballets como Raíces Chapacas, Salay Juventud Bolivia filial La Plata y Caporales Reales de La Plata, además de shows en vivo de Los Estancieros de Tarija, Stefany Aguilar y otros artistas, en una jornada atravesada por danzas y tradiciones del sur boliviano.
También hubo actividad desde las 15 en Altos de San Lorenzo con el Carnaval El Predio; a las 17 se realizó el Carnaval Bicicletero en 40 y 117; a las 18 los Corsos Gorina y la propuesta de La Plata Sport con Casa Unclan; y desde las 19 se multiplicaron los festejos en 17 y 53, Melchor Romero, Olmos y La Hermosura, donde se desarrolló un Tablado de Murgas con fines solidarios.
Hoy continuará el Carnaval de la Familia en Romero desde el mediodía y, desde las 16, uno de los puntos fuertes: el desfile en Meridiano V, en 17 y 71, con agrupaciones como Los Vaguitos de Los Hornos, Pacto de Negros, Batuque Villa Elisa, La Minga y varias murgas uruguayas y comparsas. Allí también habrá espacios de juegos y una movida solidaria a beneficio de la Escuela 58. Por la tarde y noche se sumarán festejos en 35 entre 18 y 19, 17 y 53, Abasto y La Hermosura.
Mañana seguirá el desfile en Meridiano V a las 16 y habrá Carnaval de la Familia en El Rincón desde las 19.
En Ensenada, el carnaval previsto sobre la avenida Horacio Cestino fue suspendido por el temporal y reprogramado para hoy y mañana a las 20.
LE PUEDE INTERESAR
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
LE PUEDE INTERESAR
El servicio del Tren Roca seguirá afectado
Con el clima en mejora, la región se prepara para cerrar el fin de semana largo a puro ritmo y color.
Uno de los atuendos de carnaval en la Región
Las chicas se vistieron para la ocasión en El Rincón
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí