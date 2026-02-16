Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario

Una mujer que tendría antecedentes penales está en la mira de la Justicia luego de que la denunciaran por una maniobra defraudatoria. Concretamente la acusaron de ofrecer puestos en el Servicio Penitenciario bonaerense, a cambio de sumas de dinero. Lo increíble del caso es que presuntamente llegó a conformar un grupo denominado “Camaradas 2026”, de unos 50 aspirantes, a quienes incluso los hacía entrenar en el Parque San Martín, a la altura de las calles 27 y 53.

“Así quieren entrar al Servicio”, les gritaba mientras los damnificados corrían de un lado para el otro, hacían lagartijas y todo tipo de pruebas físicas.

Al parecer, la sospechosa, con domicilio en Los Hornos, no estaba sola, ya que la secundaban dos entrenadores. Uno de barrio Aeropuerto y otro de Ensenada. Si tenían título o no para desarrollar la actividad, también está bajo análisis.

Lo concreto de todo este desaguisado, es que, al margen de las pruebas que ya hay en el expediente, a cargo del fiscal Martín Almirón, no está claro si llegó a percibir el efectivo o todo quedó en un acto preparatorio.

También se intenta determinar la capacidad de la persona apuntada para comprender la criminalidad de los actos, porque no se descarta alguna patología psicológica y/o psiquiátrica.

Por ahora la imputación es de una posible usurpación de títulos y honores, claro está, con posibilidad de recibir otra más gravosa en base al avance de la causa.

Según una de las presentaciones que llegaron a la órbita de la investigación, ingresada en la Auditoría de Asuntos Internos de la fuerza, “desde el 10 de diciembre de 2025 forma parte de un grupo de WhatsApp de aproximadamente 45 personas denominado ´Camaradas 2026´ con la finalidad de ingresar como agente penitenciario/a del SPB. Habiendo compartido copia de su DNI, certificado de nacimiento, constancia de CUIL, título analítico, certificado de domicilio municipal y antecedentes penales nacionales, luego del ofrecimiento de la señora (...) Que el proceder resulta ser de apariencia tipo estafa piramidal, toda vez que no resulta ser el proceder ordinario para ingresar a la institución”.

Por el momento hay tres imputados, que hacían entrenar a los aspirantes en el Parque San Martín

Esa persona señaló que la sospechosa “se presentó como agente del SPB con fuertes influencias, especialmente refirió ser jefa en las unidades N° 9 y N° 60. Y que asimismo, para aquellos que desistían de la posibilidad de ocupar un puesto, les solicitaba dinero para dar de baja de la postulación”.

Al parecer, lejos de ocupar el puesto del que se jactaba, la presunta estafadora sí detentó un lugar, pero de interna en la Unidad Penitenciaria N° 33. Fue en una causa por Infracción a la ley 23.737 (Drogas), con intervención del Juzgado de Garantías 9 del departamento judicial de Lomas de Zamora.

En los mensajes, de acuerdo a lo que pudo saber este diario, la mujer escribía: “Lugar a concurrir: parque San Martín. Horario: 08:00 AM, se espera hasta 08.15. Vestimenta: pantalón negro corto y remera gris (sin logos deportivos o dibujos). Mujeres: pelo recogido (rodete). Hombres: pelo corto y afeitados”.

En el acta de procedimiento, que se hizo en medio de ese trabajo de adecuación física, se dejó constancia de que se encontró “un grupo de personas con ropas de fajina, que refiere por motu propio encontrarse en el lugar en una jornada de entrenamiento sin fines de lucro, siendo que los demás identificados manifiestan haber sido convocados para ser miembros del Servicio Penitenciario, por medio de un grupo de WhatsApp de nombre Camaradas 2026, para prepararse físicamente y que por el mismo grupo les pasaban material de estudio, y se les requería documentación para el ingreso, sin reconocer el pago de suma alguna”.

Un dato importante es que se secuestraron todos los teléfonos celulares de los imputados, que tendrán especial importancia, ya que se presume que contienen información clave para el avance del expediente.

En otra de las denuncias se destacó: “Recibí un llamado de parte de un amigo de confianza de la infancia, quien me dice que existía una posibilidad de ingresar al Servicio Penitenciario bonaerense, que tenía contactos políticos, que el ingreso a partir del 12 de enero, para lo cual les exigía una serie de documentación. Hasta me hicieron llenar una planilla que hacía las veces de examen psicológico”.

“Me encontré con todos los que integraban el grupo como así también con las personas que se presentaban vistiendo ropa del oscura del Servicio Penitenciario. Que la mujer -la principal acusada- nos exigía que la nombremos como jefa y, si no lo hacíamos, nos llamaba la atención”, añadió.

LOS PASOS A SEGUIR

De la pesquisa tomó activa participación la DDI La Plata, que se ha encargado de recabar todas las testimoniales y desarrollar las demás diligencias, ya que al margen de la actuación sumarial, existe la penal, que encabeza el fiscal Almirón.

Por el momento, el juez de garantías en turno, Juan Pablo Masi, no ha recibido requerimiento alguno, aunque no se descarta que pueda recibirlo en los próximos días.