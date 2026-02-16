Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal

"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
16 de Febrero de 2026 | 15:26

La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la estudiante de 18 años hallada sin vida en una zanja de Villa Elvira, sumó un capítulo clave este lunes. El hombre detenido por el hecho prestó declaración indagatoria ante el fiscal y ofreció una versión de los sucesos que generó conmoción en los tribunales platenses. Según su relato, el impacto fatal ocurrió porque "se quedó dormido" al volante y pensó que alguien le había arrojado "un proyectil".

El imputado, un hombre de 41 años de nacionalidad peruana y que se dedica a la colocación de revestimientos, aseguró que el viernes regresaba a su domicilio "muy cansado" tras la jornada laboral. En su testimonio, admitió que mientras conducía su Chevrolet Meriva por la zona de calle 96, "cabeceó una o dos veces" producto del sueño.

Fue en esos instantes cuando sintió un impacto seco. Lejos de detener la marcha, el acusado afirmó que "entró en pánico" porque creyó que el golpe correspondía a un objeto contundente lanzado contra el vehículo con fines de robo. "Llegué a casa tocando bocina", detalló ante el funcionario judicial para justificar su huida del lugar sin prestar asistencia a la víctima.

El relato del sospechoso continuó con su accionar posterior al siniestro. Manifestó que se fue a dormir sin saber lo que realmente había ocurrido. Recién al día siguiente, cuando observó los daños en la carrocería de su camioneta, comenzó a "atar cabos" y comprendió la gravedad de la situación. Ante este escenario, contactó a una abogada y se entregó a las autoridades policiales el domingo por la mañana.

La causa de muerte de Eugenia Carril: los datos de la autopsia

Es que se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la joven que apareció sin vida en una zanja. El hombre que se entregó es Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y pintor de nacionalidad peruana, que ahora enfrenta graves cargos que lo pueden dejar con detención efectiva, al margen del intento de su defensa, que ya planteó una eximición de prisión.

Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.

Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia

Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó

El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía. Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.

La hipótesis de la Fiscalía

El fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI 12 de La Plata, construyó una hipótesis acusadora basada en la conducción imprudente del imputado y su posterior fuga sin asistir a la víctima. 

En base al análisis de la fiscalía, la camioneta conducida por Guerra Torres, circulaba por la misma arteria y sentido que la víctima. Siempre según la acusación, el automovilista perdió el control del vehículo “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”, e impactó por alcance a la joven, quien no pudo advertir la maniobra.

El fiscal sostuvo que la secuencia cuenta con sustento en filmaciones aportadas por cámaras privadas. Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.

En su dictamen, Padovan remarcó la existencia de riesgos procesales concretos, valorando especialmente la conducta posterior al hecho.

Señaló que la fuga, sumada a la conducción imprudente, evidencia “un total desprecio por el bien jurídico protegido” y configura una acción jurídicamente desaprobada cuyo riesgo no fue neutralizado por el imputado.

El pedido de detención fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Nº 4, quien convalidó la solicitud fiscal.

La causa se encuentra caratulada como homicidio culposo, aunque no se descarta que puedan sumarse agravantes a medida que avance la investigación. Familiares de la joven continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido.

El abogado Dario Musto representa a los particulares damnificados e impulsará la acusación conjunto con la fiscalía.

Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia

Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó

La defensa del acusado del atropello mortal dice que "no tiene antecedentes y es padre de una nena de 15 años"
