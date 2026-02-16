"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero será sin marcha: apoyo de la UTA
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
De cerámica a bordado: lo manual como refugio de las pantallas
El show de Bad Bunny: Wanda Nara apareció en La Casita y causó sensación en las redes
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la estudiante de 18 años hallada sin vida en una zanja de Villa Elvira, sumó un capítulo clave este lunes. El hombre detenido por el hecho prestó declaración indagatoria ante el fiscal y ofreció una versión de los sucesos que generó conmoción en los tribunales platenses. Según su relato, el impacto fatal ocurrió porque "se quedó dormido" al volante y pensó que alguien le había arrojado "un proyectil".
El imputado, un hombre de 41 años de nacionalidad peruana y que se dedica a la colocación de revestimientos, aseguró que el viernes regresaba a su domicilio "muy cansado" tras la jornada laboral. En su testimonio, admitió que mientras conducía su Chevrolet Meriva por la zona de calle 96, "cabeceó una o dos veces" producto del sueño.
Fue en esos instantes cuando sintió un impacto seco. Lejos de detener la marcha, el acusado afirmó que "entró en pánico" porque creyó que el golpe correspondía a un objeto contundente lanzado contra el vehículo con fines de robo. "Llegué a casa tocando bocina", detalló ante el funcionario judicial para justificar su huida del lugar sin prestar asistencia a la víctima.
El relato del sospechoso continuó con su accionar posterior al siniestro. Manifestó que se fue a dormir sin saber lo que realmente había ocurrido. Recién al día siguiente, cuando observó los daños en la carrocería de su camioneta, comenzó a "atar cabos" y comprendió la gravedad de la situación. Ante este escenario, contactó a una abogada y se entregó a las autoridades policiales el domingo por la mañana.
Es que se dieron a conocer los resultados de la autopsia de la joven que apareció sin vida en una zanja. El hombre que se entregó es Julio Cornelio Guerra Torres, de 41 años y pintor de nacionalidad peruana, que ahora enfrenta graves cargos que lo pueden dejar con detención efectiva, al margen del intento de su defensa, que ya planteó una eximición de prisión.
Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.
LE PUEDE INTERESAR
Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia
LE PUEDE INTERESAR
Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó
El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía. Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.
El fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI 12 de La Plata, construyó una hipótesis acusadora basada en la conducción imprudente del imputado y su posterior fuga sin asistir a la víctima.
En base al análisis de la fiscalía, la camioneta conducida por Guerra Torres, circulaba por la misma arteria y sentido que la víctima. Siempre según la acusación, el automovilista perdió el control del vehículo “pese a que nada se lo impedía, salvo su temeridad y falta de cuidado”, e impactó por alcance a la joven, quien no pudo advertir la maniobra.
El fiscal sostuvo que la secuencia cuenta con sustento en filmaciones aportadas por cámaras privadas. Tras el impacto, el acusado se dio a la fuga “procurando su impunidad y sin prestar socorro ni convocar a los servicios de emergencia”.
En su dictamen, Padovan remarcó la existencia de riesgos procesales concretos, valorando especialmente la conducta posterior al hecho.
Señaló que la fuga, sumada a la conducción imprudente, evidencia “un total desprecio por el bien jurídico protegido” y configura una acción jurídicamente desaprobada cuyo riesgo no fue neutralizado por el imputado.
El pedido de detención fue presentado ante el juez de Garantías Juan Pablo Masi, titular del Juzgado Nº 4, quien convalidó la solicitud fiscal.
La causa se encuentra caratulada como homicidio culposo, aunque no se descarta que puedan sumarse agravantes a medida que avance la investigación. Familiares de la joven continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total de lo ocurrido.
El abogado Dario Musto representa a los particulares damnificados e impulsará la acusación conjunto con la fiscalía.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí