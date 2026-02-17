Tigre hace de “local” en Morón

El Estadio Francisco Urbano, casa del Deportivo Morón, será hoy desde las 19:45 la sede del debut de Tigre en los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. La amistad entre el Gallo y el Matador hará que hoy sea local ante Claypole, equipo de la Primera C.

El conjunto de Victoria llega con el pecho inflado: arrastra una racha positiva en el Torneo Apertura, donde recientemente dio el golpe al vencer 1-0 a Aldosivi y, sobre todo, tras la histórica goleada 3-1 ante Racing y el triunfo ante River en Núñez.

Pese al gran presente, Dabove sabe que la Copa Argentina es “el torneo de los batacazos”. Para este encuentro, el técnico mantendría la base que lo tiene como uno de los animadores del campeonato local, aunque podría dar rodaje a algunos jugadores que vienen pidiendo pista. La gran figura a seguir es el juvenil David Romero, quien llega con la pólvora encendida tras anotar goles clave en las últimas jornadas. El rival, Claypole, ya sabe lo que es eliminar a un equipo de Primera (venció a Newell’s en 2023) y cuenta con Leonel Llodrá como su principal carta ofensiva.