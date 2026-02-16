Tras la media sanción en el Senado, las advertencias de especialistas sobre la reforma laboral y la creación de empleo

Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
En fotos y videos | Bombitas, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
"Por si sola...": las advertencias sobre la reforma laboral y la creación de empleo, tras la media sanción en el Senado
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero será sin marcha: apoyo de la UTA
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
La comunidad de la Escuela Nº58 se suma al Carnaval de Meridiano V
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
VIDEO. Hinchas del Lobo atacaron a un hincha del Pincha en Plaza Rocha y lo dejaron en calzoncillos
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado con respaldo del oficialismo, bloques aliados y gobernadores, y ahora deberá ser tratada en Diputados. El proyecto apunta a fomentar el empleo formal y dar mayor previsibilidad a las empresas. Sin embargo, distintos sectores advierten que la iniciativa, por sí sola, no generará un incremento inmediato de puestos de trabajo.
Desde cámaras empresariales y estudios laborales señalan que el nuevo marco normativo puede facilitar la contratación en el mediano plazo, siempre que esté acompañado por crecimiento económico, inversión y recuperación del consumo.
Salvador Femenia, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que la ley es “necesaria” como punto de partida, aunque insuficiente sin una reactivación de la economía. Según explicó, el consumo continúa estancado y todavía no se perciben en los centros urbanos los efectos de las inversiones anunciadas en sectores estratégicos.
Entre los aspectos valorados por las pymes figuran la regulación de prácticas ya extendidas —como el fraccionamiento de vacaciones— y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca otorgar mayor previsibilidad ante eventuales indemnizaciones. Aun así, reconocen que la capacidad de generar nuevos empleos en el corto plazo es limitada.
La Unión Industrial Argentina (UIA) coincide en que la reforma introduce reglas más claras para el cálculo de indemnizaciones, modifica el régimen de licencias y pone fin a la ultraactividad de convenios colectivos. También destaca herramientas legales para evitar bloqueos de establecimientos y garantizar servicios esenciales.
Pese a ello, su presidente, Martín Rappallini, afirmó que la legislación laboral “por sí sola no crea empleo” y que la generación de trabajo depende de múltiples factores macroeconómicos.
LE PUEDE INTERESAR
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero será sin marcha: apoyo de la UTA
LE PUEDE INTERESAR
Junín: Montanari Ford destaca el avance de los vehículos híbridos
El abogado laboralista Julián De Diego consideró que la reforma mejora el “esqueleto” del sistema laboral y facilita la inversión, pero remarcó que el empleo formal requiere crecimiento económico. A su juicio, el impacto inmediato podría verse en la regularización de trabajadores no registrados a través del Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER).
El esquema contempla la condonación de deudas por aportes y contribuciones y la extinción de acciones penales vinculadas al trabajo no registrado. Según De Diego, esto ampliaría la base de trabajadores formales, mejoraría la recaudación previsional y otorgaría protección a millones de personas que hoy se desempeñan en la informalidad, especialmente en sectores de pequeñas empresas y comercios.
También destacó el potencial del Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), aunque subrayó que su efectividad dependerá de una economía dinámica.
La economista Roxana Maurizio advirtió que una reforma desligada de una estrategia de desarrollo productivo difícilmente resuelva problemas estructurales del mercado laboral. Señaló que el proyecto prioriza la flexibilización de condiciones laborales sin abordar productividad, tecnología ni capacitación, factores que considera centrales para crear empleo sostenible.
Desde su perspectiva, la reducción de derechos no garantiza más puestos de trabajo y podría incentivar la informalidad si no se acompaña de políticas de financiamiento, acceso a mercados y modernización productiva.
En el ámbito gremial, la CGT expresó preocupación por el alcance de la iniciativa. Su secretario general, Jorge Sola, cuestionó que la reforma facilite despidos sin asegurar nuevas contrataciones y atribuyó la falta de empleo al freno de la economía. Según planteó, la creación de trabajo depende de un proyecto de inversión productiva y de la recuperación del poder adquisitivo.
El dirigente calificó al proyecto como regresivo en materia de derechos individuales y colectivos, y sostuvo que sin una mejora del consumo interno las modificaciones legales podrían resultar insuficientes para dinamizar el mercado laboral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí