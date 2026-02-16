Tras la media sanción en el Senado, las advertencias de especialistas sobre la reforma laboral y la creación de empleo

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado con respaldo del oficialismo, bloques aliados y gobernadores, y ahora deberá ser tratada en Diputados. El proyecto apunta a fomentar el empleo formal y dar mayor previsibilidad a las empresas. Sin embargo, distintos sectores advierten que la iniciativa, por sí sola, no generará un incremento inmediato de puestos de trabajo.

Desde cámaras empresariales y estudios laborales señalan que el nuevo marco normativo puede facilitar la contratación en el mediano plazo, siempre que esté acompañado por crecimiento económico, inversión y recuperación del consumo.

Empresarios: previsibilidad, pero sin efecto automático

Salvador Femenia, vocero de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que la ley es “necesaria” como punto de partida, aunque insuficiente sin una reactivación de la economía. Según explicó, el consumo continúa estancado y todavía no se perciben en los centros urbanos los efectos de las inversiones anunciadas en sectores estratégicos.

Entre los aspectos valorados por las pymes figuran la regulación de prácticas ya extendidas —como el fraccionamiento de vacaciones— y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca otorgar mayor previsibilidad ante eventuales indemnizaciones. Aun así, reconocen que la capacidad de generar nuevos empleos en el corto plazo es limitada.

La Unión Industrial Argentina (UIA) coincide en que la reforma introduce reglas más claras para el cálculo de indemnizaciones, modifica el régimen de licencias y pone fin a la ultraactividad de convenios colectivos. También destaca herramientas legales para evitar bloqueos de establecimientos y garantizar servicios esenciales.

Pese a ello, su presidente, Martín Rappallini, afirmó que la legislación laboral “por sí sola no crea empleo” y que la generación de trabajo depende de múltiples factores macroeconómicos.

Especialistas: formalización antes que nuevos puestos

El abogado laboralista Julián De Diego consideró que la reforma mejora el “esqueleto” del sistema laboral y facilita la inversión, pero remarcó que el empleo formal requiere crecimiento económico. A su juicio, el impacto inmediato podría verse en la regularización de trabajadores no registrados a través del Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER).

El esquema contempla la condonación de deudas por aportes y contribuciones y la extinción de acciones penales vinculadas al trabajo no registrado. Según De Diego, esto ampliaría la base de trabajadores formales, mejoraría la recaudación previsional y otorgaría protección a millones de personas que hoy se desempeñan en la informalidad, especialmente en sectores de pequeñas empresas y comercios.

También destacó el potencial del Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), aunque subrayó que su efectividad dependerá de una economía dinámica.

La economista Roxana Maurizio advirtió que una reforma desligada de una estrategia de desarrollo productivo difícilmente resuelva problemas estructurales del mercado laboral. Señaló que el proyecto prioriza la flexibilización de condiciones laborales sin abordar productividad, tecnología ni capacitación, factores que considera centrales para crear empleo sostenible.

Desde su perspectiva, la reducción de derechos no garantiza más puestos de trabajo y podría incentivar la informalidad si no se acompaña de políticas de financiamiento, acceso a mercados y modernización productiva.

La mirada sindical

En el ámbito gremial, la CGT expresó preocupación por el alcance de la iniciativa. Su secretario general, Jorge Sola, cuestionó que la reforma facilite despidos sin asegurar nuevas contrataciones y atribuyó la falta de empleo al freno de la economía. Según planteó, la creación de trabajo depende de un proyecto de inversión productiva y de la recuperación del poder adquisitivo.

El dirigente calificó al proyecto como regresivo en materia de derechos individuales y colectivos, y sostuvo que sin una mejora del consumo interno las modificaciones legales podrían resultar insuficientes para dinamizar el mercado laboral.