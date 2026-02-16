Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Con el intendente Alak

Presentan la Sala Pino Solanas en el Pasaje Dardo Rocha

16 de Febrero de 2026 | 01:30
Edición impresa

La Municipalidad realizará hoy un homenaje a Fernando “Pino” Solanas, en el marco del 90° aniversario de su nacimiento, con la apertura de una muestra especial que tendrá como eje la proyección de su último documental póstumo “Tres en la deriva del acto creativo”. El acto se llevará a cabo a las 18, con la presencia del intendente, Julio Alak, y de familiares de Solanas, momento en el que se llevará adelante el renombramiento de la actual sala del Cine Select, que pasará a llamarse Sala Fernando Ezequiel “Pino” Solanas, donde se realizará la proyección especial que dará comienzo formal al ciclo homenaje.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

