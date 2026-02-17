Le cortan la lengua a un periodista en Bolivia

Las autoridades de Bolivia investigan el brutal ataque contra el periodista F. Jesús Z.S., a quien le cortaron la lengua tras cubrir un acto de campaña en El Alto, ciudad vecina de La Paz.

El hecho ocurrió el pasado 12 de febrero, cuando el trabajador de prensa fue interceptado por un grupo de personas luego de una actividad vinculada a los comicios regionales.

La agresión fue denunciada por la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa, que precisaron que la mutilación se realizó con un arma cortopunzante.

El Ministerio de Gobierno condenó el ataque y aseguró que no quedará impune, al considerar que representa una grave amenaza contra la libertad de prensa y de expresión.

Referentes del gremio señalaron que se trata de un hecho inédito por su extrema violencia.

Aunque aún no se confirmó el móvil, se investiga si el caso podría estar vinculado con denuncias periodísticas sobre avasallamientos y presunta apropiación irregular de tierras en la zona.