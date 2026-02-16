Volvieron las quejas por un corte de luz en calle 12

Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Volvió la incertidumbre para los vecinos de La Plata al registrarse, según fuentes, un nuevo corte de energía eléctrica que afectó a viviendas de calle 12, entre 60 y 64, en plena ola de calor.
La interrupción del servicio se extendió durante varias horas y volvió a exponer la fragilidad del suministro en una zona que, según denuncian frentistas, ya sufrió reiterados apagones en lo que va del verano.
El impacto no fue solo una molestia doméstica. Heladeras apagadas, ventiladores fuera de servicio y la imposibilidad de utilizar aires acondicionados en jornadas de altas temperaturas generaron malestar y preocupación. “Ya hicimos el reclamo”, señalaron vecinos al comunicarse con este medio, mientras aguardaban respuestas de la empresa prestataria.
Entre los casos más delicados se encuentra el del doctor Roca, residente de la zona, quien padece cáncer y vive con un solo pulmón. Su condición lo convierte en electrodependiente, ya que requiere equipamiento médico que funciona con energía eléctrica.
Según él, en contacto con EL DIA, "cada interrupción no es solo una incomodidad, sino un riesgo concreto para la salud, especialmente en verano, cuando el calor extremo puede agravar el estado clínico".
Familiares y allegados expresaron su angustia por la reiteración de los cortes. Según indicaron, no es la primera vez que atraviesan esta situación en los últimos meses. “Cada apagón es una amenaza”, resumieron, al tiempo que remarcaron la necesidad de una solución urgente y definitiva.
Ante la consulta de este diario, EDELAP informó: "No se registran salidas de servicio zonales. Los usuarios electrodependientes registrados cuentan con líneas telefónicas de atención exclusiva y equipos de energía alternativa brindados por la distribuidora".
