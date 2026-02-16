Sur Finanzas: las razones de la liberación de los acusados de borrar pruebas

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Excarcelaron a los cuatro trabajadores imputados por encubrimiento agravado tras indagarlos y secuestrar sus teléfonos
Los cuatro empleados de la firma Sur Finanzas detenidos por presunto ocultamiento y destrucción de pruebas recuperaron la libertad, luego de prestar declaración indagatoria en la causa que investiga un supuesto lavado de dinero. Están imputados por encubrimiento agravado.
Según fuentes judiciales, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dispuso la excarcelación de Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga tras considerar que el delito es excarcelable y que no presentan riesgo procesal. Durante los procedimientos se secuestraron sus teléfonos celulares para ser peritados.
Las detenciones se habían realizado el jueves pasado con el objetivo de allanar domicilios, incautar dispositivos electrónicos e indagar a los acusados.
De acuerdo con la fiscal federal Cecilia Incardona, los imputados habrían coordinado un plan para ocultar y eliminar pruebas un día después de los primeros allanamientos realizados el 1° de diciembre en la empresa.
En el expediente constan conversaciones y chats que, según la investigación, revelan el borrado de cámaras de seguridad, la ocultación de computadoras y la eliminación de planillas internas.
Sánchez, secretaria del empresario Ariel Vallejo —dueño de Sur Finanzas—, es señalada como una de las personas que habría coordinado esas maniobras. Soler está acusado de borrar registros y cámaras, Zapaia —oficial de cumplimiento— de ocultar computadoras y su celular, mientras que Soloaga, jefe de los choferes, aparece vinculado a movimientos de vehículos y logística.
"Por si sola...": las advertencias sobre la reforma laboral y la creación de empleo, tras la media sanción en el Senado
Durante las indagatorias se les ofreció declarar como arrepentidos, opción que rechazaron. Ahora el juez debe resolver si dicta sus procesamientos. En la causa ya hay tres personas procesadas por ocultamiento de pruebas y cumplen prisión domiciliaria.
La investigación también analiza mensajes que, según la justicia, vinculan a Vallejo con directivas para reorganizar la operatoria tras los allanamientos. En uno de los intercambios atribuidos a Soloaga se convoca a una reunión que —según la hipótesis judicial— habría contado con la presencia del empresario.
Vallejo es mencionado en la causa por su rol al frente de Sur Finanzas y por sus vínculos comerciales en el ámbito del fútbol, en particular con dirigentes de la AFA, como el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia. Esos elementos forman parte de las líneas de investigación abiertas.
La causa se centra en un presunto lavado de dinero vinculado al club Banfield y a un fideicomiso que estaría relacionado con la financiera. Sin embargo, las defensas sostienen que Sur Finanzas no debería estar incluida en el expediente.
Los abogados de la empresa argumentan que la Cámara Federal ya intervino en un conflicto de competencia y sostuvo que la firma no está vinculada a los hechos investigados en torno al club. Por eso consideran que las detenciones y allanamientos son nulos, planteo que deberá ser resuelto en instancias judiciales.
Mientras tanto, la investigación continúa con el análisis del material secuestrado y la definición de la situación procesal de los imputados.
