El Papa León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina

Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral pero será sin marcha: apoyo de la UTA
Pomo, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Fuego cruzado: Yanina Latorre trató a Beto Casella de "viejo payaso" y el conductor le respondió sin piedad
VIDEO. Hinchas del Lobo atacaron a un hincha del Pincha en Plaza Rocha y lo dejaron en calzoncillos
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
Investigan una falsa campaña de ingreso al Servicio Penitenciario
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
En un barrio cerrado de Abasto denuncian fallas en servicios clave
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Alerta en Boca por Ascacibar, que se fue con molestias en el aductor izquierdo
Luego del escándalo con Fátima Florez, Flor Peña fue coronada como la Reina LGBTIQ+
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
El platense Marcos Giles donó casi 10 millones con su stream solidario para ayudar a combatir los incedios en la Patagonia
Inocencia Fiscal: ARCA definió cuándo aplicará la multa automática
La Plata amaneció con neblina pero levanta la temperatura: así estará el tiempo en Carnaval
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Papa León XIV mantuvo una audiencia privada en el Vaticano con las máximas autoridades del Opus Dei, en un encuentro que estuvo atravesado por el caso judicial que la organización enfrenta en la Argentina. Según informó la prelatura en un comunicado oficial, durante la reunión se abordaron “controversias puntuales” vinculadas con la causa iniciada a partir de una investigación periodística de 2021 que expuso el reclamo de 43 mujeres que denunciaron haber trabajado sin remuneración para la institución.
Del encuentro participaron el prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, máxima autoridad mundial de la organización, y el vicario auxiliar, monseñor Mariano Fazio, argentino y actual número dos de la prelatura. Ambos ya habían saludado al Pontífice poco después de su elección. La reunión se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico y, según la Obra, transcurrió en un “ambiente de gran confianza”.
Durante la audiencia se le explicó al Papa la postura institucional del Opus Dei frente al proceso judicial en curso. La organización sostiene que las acusaciones mezclan reclamos de carácter previsional y laboral con imputaciones penales que rechaza de manera categórica.
El caso se remonta a mayo de 2021, cuando una investigación periodística dio a conocer el testimonio de 43 mujeres que se desempeñaron como “numerarias auxiliares”, una categoría interna del Opus Dei dedicada a tareas domésticas en centros de la institución. Las denunciantes afirmaron que trabajaron durante años sin recibir salario ni aportes previsionales.
En 2023, el reclamo derivó en una denuncia penal por presunta trata de personas y explotación laboral. La causa quedó en manos de la justicia federal y abrió una etapa de investigación que incluyó análisis documentales, testimonios y pedidos de indagatoria a exautoridades de la prelatura en el país.
De acuerdo con la información difundida por el propio Opus Dei, en 2024 los fiscales solicitaron al juez que cite a declarar a cuatro sacerdotes que ocuparon cargos de conducción regional durante tres décadas. En julio de 2025 la fiscalía reiteró el pedido e incorporó a monseñor Fazio, quien fue vicario regional en la Argentina antes de asumir su función actual en Roma. Posteriormente, la querella solicitó que también se investigue al prelado mundial, Fernando Ocáriz.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia
LE PUEDE INTERESAR
Avance de Israel: registrará tierras en Cisjordania
La institución niega haber cometido delitos y sostiene que la situación fue “descontextualizada”, señalando que las tareas desarrolladas por las numerarias auxiliares se enmarcan en una vocación religiosa y no en una relación laboral tradicional. Aun así, reconoció la necesidad de revisar procedimientos internos y habilitó instancias de escucha.
En julio de 2022, en medio del impacto público del caso, las autoridades argentinas del Opus Dei crearon una Comisión de Escucha destinada a recibir testimonios y analizar los hechos. Esa instancia derivó en la conformación de una Oficina permanente de Sanación y Resolución, orientada a canalizar reclamos y proponer mecanismos de reparación.
Según la institución, ese proceso busca atender situaciones personales concretas sin interferir en la investigación judicial en curso. Desde la prelatura insisten en que colaboran con la justicia y que mantienen abierta la vía del diálogo con las denunciantes.
Además del frente judicial, la audiencia con el Papa incluyó un análisis del proceso de reforma de los estatutos del Opus Dei, iniciado hace casi cuatro años. León XIV señaló que la adecuación normativa continúa en estudio y que todavía no hay fecha prevista para su publicación.
La reforma responde al motu proprio Ad charisma tuendum, firmado en 2022 por el papa Francisco. Ese decreto modificó aspectos centrales del funcionamiento de la prelatura personal creada por Juan Pablo II en 1982, reduciendo su autonomía y redefiniendo su estructura de gobierno.
El texto papal estableció que la autoridad del Opus Dei debe basarse “más en el carisma que en la autoridad jerárquica”, en línea con el espíritu fundacional de san Josemaría Escrivá de Balaguer. Entre los cambios más relevantes, se dispuso que el prelado ya no pueda ser ordenado obispo de manera automática y que la institución pase a depender del Dicasterio del Clero.
A partir de esa decisión, el Opus Dei debe presentar informes anuales sobre su situación institucional y su actividad apostólica. Anteriormente, la rendición de cuentas se realizaba cada cinco años ante la Congregación para los Obispos. La modificación se inscribe en la reforma más amplia de la Curia romana impulsada por Francisco.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí