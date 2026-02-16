Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

El Mundo

El Papa León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina

El Papa León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina
16 de Febrero de 2026 | 17:50

Escuchar esta nota

El Papa León XIV mantuvo una audiencia privada en el Vaticano con las máximas autoridades del Opus Dei, en un encuentro que estuvo atravesado por el caso judicial que la organización enfrenta en la Argentina. Según informó la prelatura en un comunicado oficial, durante la reunión se abordaron “controversias puntuales” vinculadas con la causa iniciada a partir de una investigación periodística de 2021 que expuso el reclamo de 43 mujeres que denunciaron haber trabajado sin remuneración para la institución.

Del encuentro participaron el prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Ocáriz, máxima autoridad mundial de la organización, y el vicario auxiliar, monseñor Mariano Fazio, argentino y actual número dos de la prelatura. Ambos ya habían saludado al Pontífice poco después de su elección. La reunión se desarrolló en la biblioteca del Palacio Apostólico y, según la Obra, transcurrió en un “ambiente de gran confianza”.

Durante la audiencia se le explicó al Papa la postura institucional del Opus Dei frente al proceso judicial en curso. La organización sostiene que las acusaciones mezclan reclamos de carácter previsional y laboral con imputaciones penales que rechaza de manera categórica.

El origen de la denuncia

El caso se remonta a mayo de 2021, cuando una investigación periodística dio a conocer el testimonio de 43 mujeres que se desempeñaron como “numerarias auxiliares”, una categoría interna del Opus Dei dedicada a tareas domésticas en centros de la institución. Las denunciantes afirmaron que trabajaron durante años sin recibir salario ni aportes previsionales.

En 2023, el reclamo derivó en una denuncia penal por presunta trata de personas y explotación laboral. La causa quedó en manos de la justicia federal y abrió una etapa de investigación que incluyó análisis documentales, testimonios y pedidos de indagatoria a exautoridades de la prelatura en el país.

De acuerdo con la información difundida por el propio Opus Dei, en 2024 los fiscales solicitaron al juez que cite a declarar a cuatro sacerdotes que ocuparon cargos de conducción regional durante tres décadas. En julio de 2025 la fiscalía reiteró el pedido e incorporó a monseñor Fazio, quien fue vicario regional en la Argentina antes de asumir su función actual en Roma. Posteriormente, la querella solicitó que también se investigue al prelado mundial, Fernando Ocáriz.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

LE PUEDE INTERESAR

Avance de Israel: registrará tierras en Cisjordania

La institución niega haber cometido delitos y sostiene que la situación fue “descontextualizada”, señalando que las tareas desarrolladas por las numerarias auxiliares se enmarcan en una vocación religiosa y no en una relación laboral tradicional. Aun así, reconoció la necesidad de revisar procedimientos internos y habilitó instancias de escucha.

Comisión interna

En julio de 2022, en medio del impacto público del caso, las autoridades argentinas del Opus Dei crearon una Comisión de Escucha destinada a recibir testimonios y analizar los hechos. Esa instancia derivó en la conformación de una Oficina permanente de Sanación y Resolución, orientada a canalizar reclamos y proponer mecanismos de reparación.

Según la institución, ese proceso busca atender situaciones personales concretas sin interferir en la investigación judicial en curso. Desde la prelatura insisten en que colaboran con la justicia y que mantienen abierta la vía del diálogo con las denunciantes.

Reforma estatutaria bajo revisión

Además del frente judicial, la audiencia con el Papa incluyó un análisis del proceso de reforma de los estatutos del Opus Dei, iniciado hace casi cuatro años. León XIV señaló que la adecuación normativa continúa en estudio y que todavía no hay fecha prevista para su publicación.

La reforma responde al motu proprio Ad charisma tuendum, firmado en 2022 por el papa Francisco. Ese decreto modificó aspectos centrales del funcionamiento de la prelatura personal creada por Juan Pablo II en 1982, reduciendo su autonomía y redefiniendo su estructura de gobierno.

El texto papal estableció que la autoridad del Opus Dei debe basarse “más en el carisma que en la autoridad jerárquica”, en línea con el espíritu fundacional de san Josemaría Escrivá de Balaguer. Entre los cambios más relevantes, se dispuso que el prelado ya no pueda ser ordenado obispo de manera automática y que la institución pase a depender del Dicasterio del Clero.

A partir de esa decisión, el Opus Dei debe presentar informes anuales sobre su situación institucional y su actividad apostólica. Anteriormente, la rendición de cuentas se realizaba cada cinco años ante la Congregación para los Obispos. La modificación se inscribe en la reforma más amplia de la Curia romana impulsada por Francisco.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"

Cayó por lanzar bombas molotov y encontraron de todo en su casa
Últimas noticias de El Mundo

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

Avance de Israel: registrará tierras en Cisjordania

Obama, contra el “circo” político tras el video racista

Quince años de poder felino en Downing Street
Policiales
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia
Información General
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Deportes
VIDEO. Panaro, tras su regreso en el clásico y la chance de gol: "Fue un partido parejo"
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Al final Cetré jugó el clásico y Domínguez lo bancó pero... cómo sigue la novela de su pase
Locura tripera: tiene parto para el viernes y fue a disfrutar del clásico platense al Bosque
VIDEO. Al clásico le faltó el gol, y el Lobo y el Pincha quedaron a mano

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla