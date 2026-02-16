Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Espectáculos

Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto

Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
16 de Febrero de 2026 | 19:38

Escuchar esta nota

Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto, y el momento que debía ser pura alegría quedó atravesado por un inesperado cruce familiar. Aunque la actriz celebra la llegada del bebé, el clima no fue completamente festivo: su padre, Nicolás Repetto, se adelantó y publicó en redes una foto del recién nacido antes de que ella lo hiciera.

“Bienvenido Timoteo! Séptimo nieto”, escribió el conductor junto a una imagen en la que se veía a Juana besando al bebé en brazos. La publicación duró poco: tras la repercusión, Nicolás la eliminó. El gesto generó ruido porque Juana, que trabaja profesionalmente con sus redes, todavía no había mostrado a su hijo ni compartido el nacimiento con su comunidad.

Horas después, y tras varios días internada en la clínica donde dio a luz por cesárea, la actriz hizo su propio anuncio. “Y el 12 de febrero, un jueves como no podía ser de otra manera… el corazón se me hizo otra vez más grande. Llegó Timoteo, el bebé más chiquito, bello y con más power del mundo”, escribió, acompañando el mensaje con fotos del embarazo, el parto y los primeros momentos del bebé.

En el programa "Infama", Karina Iavícoli se refirió al episodio y habló del enojo de Juana: “No sabemos cuánto va a durar este enojo. Ella no lo había hecho, y él lo hizo antes que ella”, explicó. Según la periodista, ese fue el motivo por el cual Nicolás decidió borrar el posteo: respetar los tiempos de su hija respecto a la exposición del recién nacido.

Iavícoli también contextualizó el momento personal de la actriz: “Ella es muy activa en redes y el puerperio no es fácil. Trabaja mucho con su imagen digital, le gusta manejar la situación y viene de días difíciles”.

Juana arrastraba tensión mediática por una interna con su hermano Bautista Lena, que salió a la luz cuando sus seguidores advirtieron que él se había casado por civil en Bélgica sin su presencia.

LE PUEDE INTERESAR

Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa

LE PUEDE INTERESAR

Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años

Ante ese episodio, la actriz explicó que no asistió porque “no fuimos invitados ni yo ni mis hijos”, y sostuvo, con molestia, que el motivo debían preguntárselo a los novios. En paralelo a ese conflicto familiar llegó el nacimiento de Timoteo Graviotto, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, padre biológico de Belisario y adoptivo de su hijo mayor, Toribio.

El embarazo se dio en medio de una separación. Juana contó que, pese a la ruptura, criarán al niño como familia aunque vivan separados. El padre no estuvo presente en el parto porque trabaja en Japón como guía de esquí, pero mantiene contacto cotidiano con la actriz y los chicos a través de videollamadas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval

Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord

La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral: se sumará el transporte y se espera un fuerte impacto
Últimas noticias de Espectáculos

Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa

Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años

Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China

Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes
Información General
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Deportes
Cristian Medina, a un paso de salir de Estudiantes: qué falta para su salida al fútbol brasileño
VIDEO. Panaro, tras su regreso en el clásico y la chance de gol: "Fue un partido parejo"
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Al final Cetré jugó el clásico y Domínguez lo bancó pero... cómo sigue la novela de su pase
Locura tripera: tiene parto para el viernes y fue a disfrutar del clásico platense al Bosque
Policiales
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia
La Ciudad
Alarma vecinal cerca del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La comunidad de la Escuela Nº58 se suma al Carnaval de Meridiano V
En fotos y videos | Bombitas, espuma y baile en el Carnaval de La Plata: cómo siguen los festejos
Volvieron las quejas por un corte de luz en calle 12
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla