Graciela Alfano despertó suspiros con sus fotos al desnudo en una playa uruguaya

Graciela Alfano despertó suspiros con sus fotos al desnudo en una playa uruguaya
16 de Febrero de 2026 | 18:27

Graciela Alfano decidió que el verano también se juega sin filtros —ni ropa— y a sus 73 años volvió a demostrar por qué sigue siendo un ícono de sensualidad. La ex vedette eligió una de las playas nudistas más famosas de Punta del Este, se despojó de la bikini y compartió el momento con millones de seguidores, que reaccionaron entre el asombro y la ovación.

Instalada desde hace semanas en Uruguay, Alfano viene alternando eventos top con jornadas de relax frente al mar. Pero esta vez fue más allá: visitó la playa Chihuahua, refugio clásico del nudismo, y se mostró completamente desinhibida, cómoda con su cuerpo y celebrando su libertad sin pedir permiso.

En Instagram publicó fotos y videos de la escapada. El clip que explotó todo la muestra desnuda, apenas con una gorra y emojis estratégicos. Lejos de esconderse, lo convirtió en una declaración de principios.


“Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico…”, escribió, describiendo la experiencia entre naturaleza y privacidad. Y remató con una frase que encendió los comentarios:
“Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, ¡revoleé la bikini al agua!!”.

Los elogios no tardaron en llegar. Seguidores y celebridades destacaron su figura, su actitud y la naturalidad con la que se muestra a una edad en la que muchas figuras optan por el bajo perfil. Alfano hizo exactamente lo contrario: se plantó como símbolo de vitalidad.

Además, compartió imágenes de su estadía en un exclusivo domo ecológico, una cabaña de lujo a metros del mar, donde se la vio relajándose en un jacuzzi al aire libre, combinando glamour con naturaleza.

