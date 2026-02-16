Graciela Alfano despertó suspiros con sus fotos al desnudo en una playa uruguaya

Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
Graciela Alfano decidió que el verano también se juega sin filtros —ni ropa— y a sus 73 años volvió a demostrar por qué sigue siendo un ícono de sensualidad. La ex vedette eligió una de las playas nudistas más famosas de Punta del Este, se despojó de la bikini y compartió el momento con millones de seguidores, que reaccionaron entre el asombro y la ovación.
Instalada desde hace semanas en Uruguay, Alfano viene alternando eventos top con jornadas de relax frente al mar. Pero esta vez fue más allá: visitó la playa Chihuahua, refugio clásico del nudismo, y se mostró completamente desinhibida, cómoda con su cuerpo y celebrando su libertad sin pedir permiso.
En Instagram publicó fotos y videos de la escapada. El clip que explotó todo la muestra desnuda, apenas con una gorra y emojis estratégicos. Lejos de esconderse, lo convirtió en una declaración de principios.
“Hoy comparto con ustedes un lugar tan sorprendente como icónico…”, escribió, describiendo la experiencia entre naturaleza y privacidad. Y remató con una frase que encendió los comentarios:
“Recompensas extra, muy cerca de la famosa playa nudista Chihuahua, donde por supuesto, ¡revoleé la bikini al agua!!”.
Los elogios no tardaron en llegar. Seguidores y celebridades destacaron su figura, su actitud y la naturalidad con la que se muestra a una edad en la que muchas figuras optan por el bajo perfil. Alfano hizo exactamente lo contrario: se plantó como símbolo de vitalidad.
Además, compartió imágenes de su estadía en un exclusivo domo ecológico, una cabaña de lujo a metros del mar, donde se la vio relajándose en un jacuzzi al aire libre, combinando glamour con naturaleza.
