Chile: el fuego arrasa más de 1.000 hectáreas

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril
Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense
La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral y se sumará el transporte: qué impacto podría tener
En fotos y videos | Bombitas, espuma y baile en el Carnaval de Meridiano V: cómo siguen los festejos
Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa
El servicio del Tren Roca seguirá afectado por obras y no llegará a La Plata
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
Televisores con precios en "modo Mundial 2026": nuevas rebajas y hasta cuántas cuotas se aceptan
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
León XIV recibió a la cúpula del Opus Dei y fue informado sobre la causa judicial que la organización enfrenta en la Argentina
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
"Por si sola...": las advertencias sobre la reforma laboral y la creación de empleo, tras la media sanción en el Senado
Sur Finanzas: las razones de la liberación de los acusados de borrar pruebas
VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
La comunidad de la Escuela Nº58 se suma al Carnaval de Meridiano V
Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica
Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
Lanzan una colecta para ayudar a Ramiro, un joven de La Plata que necesita una silla de ruedas
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Cuatro incendios forestales activos en Chile han consumido en los últimos días más de 1.000 hectáreas y han obligado a evacuar a cientos de personas, según informó la Corporación Nacional Forestal.
El foco “Alto Llico”, en el Maule, arrasó más de 380 hectáreas, dejó dos heridos y destruyó viviendas en Vichuquén.
También siguen activos “Cajón de Pejerrey”, en la misma región, y otros incendios en Valparaíso y Ñuble.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja en Vichuquén y Linares por la rápida propagación de las llamas.
Ante las temperaturas extremas, el presidente Gabriel Boric llamó a evitar fogatas y utilización de maquinaria que genere chispas.
Un informe de World Weather Attribution advierte que el cambio climático intensifica las condiciones que favorecen estos siniestros.
