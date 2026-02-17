Chile: el fuego arrasa más de 1.000 hectáreas

17 de Febrero de 2026 | 01:27 Edición impresa

Cuatro incendios forestales activos en Chile han consumido en los últimos días más de 1.000 hectáreas y han obligado a evacuar a cientos de personas, según informó la Corporación Nacional Forestal.

El foco “Alto Llico”, en el Maule, arrasó más de 380 hectáreas, dejó dos heridos y destruyó viviendas en Vichuquén.

También siguen activos “Cajón de Pejerrey”, en la misma región, y otros incendios en Valparaíso y Ñuble.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta roja en Vichuquén y Linares por la rápida propagación de las llamas.

Ante las temperaturas extremas, el presidente Gabriel Boric llamó a evitar fogatas y utilización de maquinaria que genere chispas.

Un informe de World Weather Attribution advierte que el cambio climático intensifica las condiciones que favorecen estos siniestros.