La comunidad de la Escuela Nº58 de La Plata se suma al Carnaval de Meridiano V: buscan reunir fondos para la cooperadora

La comunidad educativa de la Escuela Nº 58, ubicada en 18 y 71, participó en el tradicional desfile de carnaval en el Barrio Meridiano V, con un objetivo concreto: recaudar fondos para seguir fortaleciendo proyectos y mejoras en la institución.
Tras la jornada de ayer, hoy, desde las 16 y hasta las 20, docentes, directivos y miembros de la cooperadora volverán a estar al frente de un stand donde venderán espuma y distintos productos. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a la escuela.
La iniciativa surge de un vínculo que lleva años. La escuela articula desde hace tiempo con la Estación Provincial de Meridiano V y fue justamente ese espacio el que los invitó a sumarse al Carnaval con un stand. La venta estará a cargo de la cooperadora, acompañada por docentes y la propia directora.
El rol de la cooperadora es clave. Si bien la Dirección General de Escuelas cubre aspectos estructurales, la cooperadora aporta recursos fundamentales para que muchos proyectos pedagógicos puedan concretarse. “Todo el dinero lo maneja la cooperadora y se destina a distintas necesidades de la escuela”, explicó Casteluccio.
Gracias a esos fondos, por ejemplo, recientemente se adquirió una media sombra para el patio, con el fin de que los chicos tengan resguardo durante los recreos. También se compran materiales de limpieza —de uso constante y alta demanda—, se colabora con viajes escolares y se financian diversas actividades educativas.
La Escuela 58 no es solo un edificio: es parte activa del entramado cultural y social de Meridiano V. La impronta artística del barrio se refleja en sus propuestas. A lo largo de los años, la institución participó en jornadas de forestación por el Día del Árbol, plantando ejemplares en la rambla frente al establecimiento junto a sus alumnos. Además, sostiene una huerta escolar que se desarrolla en articulación con espacios comunitarios.
La relación con la Biblioteca Popular La Chicharra es otro de los pilares del trabajo territorial. Allí se realizan talleres con distintas propuestas para los chicos y se organizan visitas educativas.
También hubo actividades conjuntas con la Estación Provincial, como celebraciones por el Día del Niño con murga incluida y muestras de la escuela de danzas.
“Tenemos muchísimos proyectos porque la escuela es parte del barrio. Siempre hay colaboración y donaciones de los vecinos. Tenemos muy buena relación con la comunidad”, destacó la directora.
En tiempos donde sostener iniciativas educativas implica un esfuerzo adicional, la participación en eventos masivos como el Carnaval se convierte en una oportunidad para fortalecer la escuela desde el trabajo colectivo. Cada espuma vendida, cada compra en el buffet, representa un aporte concreto para mejorar el día a día de los estudiantes.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
