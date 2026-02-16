Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Policiales

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril en La Plata

La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril en La Plata
16 de Febrero de 2026 | 20:29

Escuchar esta nota

La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la estudiante de abogacía de 18 años, dio un paso fundamental en las últimas horas. El Juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, convirtió la aprehensión de Julio Cornelio Guerra Torres en detención formal. Para el magistrado, existen "evidencias e indicios vehementes" que ubican al hombre de 41 años al volante del vehículo que causó la tragedia.

El juez hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Padovan y decidió agravar la situación procesal del imputado. La carátula del expediente pasó a ser "abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado". Masi fundamentó esta decisión en la conducción imprudente, antirreglamentaria y, sobre todo, en la fuga del acusado sin intentar socorrer a la víctima tras el impacto ocurrido el 13 de febrero en calles 3 y 96.

En su fallo, el magistrado valoró la actitud posterior al siniestro como un indicador clave de peligrosidad procesal. "La actitud asumida por el imputado, quien tras embestir a la víctima se dio a la fuga en vez de detenerse y asistirla, denota un desprecio por el bien jurídico protegido", sostuvo Masi. Esta conducta, sumada a las pruebas de las cámaras de seguridad y los testimonios, justificó la medida de coerción para asegurar su presencia en el proceso.

LEA TAMBIÉN

Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia

La declaración del acusado ante el fiscal

El hombre detenido por el hecho prestó declaración indagatoria ante el fiscal y ofreció una versión de los sucesos que generó conmoción en los tribunales platenses. Según su relato, el impacto fatal ocurrió porque "se quedó dormido" al volante y pensó que alguien le había arrojado "un proyectil".

El imputado, un hombre de 41 años de nacionalidad peruana y que se dedica a la colocación de revestimientos, aseguró que el viernes regresaba a su domicilio "muy cansado" tras la jornada laboral. En su testimonio, admitió que mientras conducía su Chevrolet Meriva por la zona de calle 96, "cabeceó una o dos veces" producto del sueño.

Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia

Fue en esos instantes cuando sintió un impacto seco. Lejos de detener la marcha, el acusado afirmó que "entró en pánico" porque creyó que el golpe correspondía a un objeto contundente lanzado contra el vehículo con fines de robo. "Llegué a casa tocando bocina", detalló ante el funcionario judicial para justificar su huida del lugar sin prestar asistencia a la víctima.

El relato del sospechoso continuó con su accionar posterior al siniestro. Manifestó que se fue a dormir sin saber lo que realmente había ocurrido. Recién al día siguiente, cuando observó los daños en la carrocería de su camioneta, comenzó a "atar cabos" y comprendió la gravedad de la situación. Ante este escenario, contactó a una abogada y se entregó a las autoridades policiales el domingo por la mañana.

La causa de muerte de Eugenia Carril: los datos de la autopsia

Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.

El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía. Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal

Las causas de la muerte de Eugenia Carril y a qué hora ocurrió, los datos claves que reveló la autopsia

Quién es el acusado del embiste mortal en La Plata que se entregó

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes

VIDEO. Viajaban en avión, se pelearon, alguien quiso abrir la puerta y todo terminó en un aterrizaje de emergencia

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Las empresas recomendadas para el nuevo servicio de micros platense

Basura, micros, estacionamiento y más: así funciona La Plata por los feriados del Carnaval

Vecinos denuncian un aguantadero a metros de Plaza Rocha: "Pasa de todo"

La CGT confirmó el paro general contra la reforma laboral y se sumará el transporte: qué impacto podría tener

“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Últimas noticias de Policiales

Desaparición, muerte y misterio: a través de un ADN confirmaron que los huesos hallados eran de Yanina Correa

Dos delincuentes con frondoso prontuario cayeron tras el robo a una hamburguesería céntrica

VIDEO. A patadas, un vecino de San Carlos evitó el robo de su moto ante el acecho de tres ladrones

"Cabeceé y sentí un golpe": el acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril rompió el silencio ante el fiscal
La Ciudad
Alarma vecinal cerca del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas
La comunidad de la Escuela Nº58 se suma al Carnaval de Meridiano V
En fotos y videos | Bombitas, espuma y baile en el Carnaval de Meridiano V: cómo siguen los festejos
Volvieron las quejas por un corte de luz en calle 12
Boom de motos de baja cilindrada en La Plata: cuánto influye la burbuja de las apps de viajes y delivery
Deportes
Cristian Medina, a un paso de salir de Estudiantes: qué falta para su salida al fútbol brasileño
VIDEO. Panaro, tras su regreso en el clásico y la chance de gol: "Fue un partido parejo"
"Lobo estoy ciego y aún así vengo a verte de corazón": la historia de Dante, hincha no vidente de Gimnasia
Al final Cetré jugó el clásico y Domínguez lo bancó pero... cómo sigue la novela de su pase
Locura tripera: tiene parto para el viernes y fue a disfrutar del clásico platense al Bosque
Información General
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel
“Fuego” olímpico: la Villa ardió y los atletas agotaron los preservativos en tiempo récord
Fin de un siglo de avance cognitivo: la Generación Z inaugura el declive
Espectáculos
Felicidad y tristeza: el motivo que opacó el nacimiento del tercer hijo de Juana Repetto
Como Dios la trajo al mundo: A los 73, Alfano sin filtro ni bikini en la playa
Robert Duvall, legendario actor de Hollywood, murió a los 95 años
Sofi Gonet rompió el silencio ante los rumores de ser la tercera en discordia entre Icardi y la China
Kim Kardashian y Lewis Hamilton oficializaron su relación en público, un beso estalló las redes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla