La Justicia ratificó la detención y agravó la imputación para el conductor acusado de matar a Eugenia Carril en La Plata

La investigación por la muerte de Eugenia Carril, la estudiante de abogacía de 18 años, dio un paso fundamental en las últimas horas. El Juez de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, convirtió la aprehensión de Julio Cornelio Guerra Torres en detención formal. Para el magistrado, existen "evidencias e indicios vehementes" que ubican al hombre de 41 años al volante del vehículo que causó la tragedia.
El juez hizo lugar al pedido del fiscal Fernando Padovan y decidió agravar la situación procesal del imputado. La carátula del expediente pasó a ser "abandono de persona seguido de muerte en concurso ideal con homicidio culposo agravado". Masi fundamentó esta decisión en la conducción imprudente, antirreglamentaria y, sobre todo, en la fuga del acusado sin intentar socorrer a la víctima tras el impacto ocurrido el 13 de febrero en calles 3 y 96.
En su fallo, el magistrado valoró la actitud posterior al siniestro como un indicador clave de peligrosidad procesal. "La actitud asumida por el imputado, quien tras embestir a la víctima se dio a la fuga en vez de detenerse y asistirla, denota un desprecio por el bien jurídico protegido", sostuvo Masi. Esta conducta, sumada a las pruebas de las cámaras de seguridad y los testimonios, justificó la medida de coerción para asegurar su presencia en el proceso.
El hombre detenido por el hecho prestó declaración indagatoria ante el fiscal y ofreció una versión de los sucesos que generó conmoción en los tribunales platenses. Según su relato, el impacto fatal ocurrió porque "se quedó dormido" al volante y pensó que alguien le había arrojado "un proyectil".
El imputado, un hombre de 41 años de nacionalidad peruana y que se dedica a la colocación de revestimientos, aseguró que el viernes regresaba a su domicilio "muy cansado" tras la jornada laboral. En su testimonio, admitió que mientras conducía su Chevrolet Meriva por la zona de calle 96, "cabeceó una o dos veces" producto del sueño.
Fue en esos instantes cuando sintió un impacto seco. Lejos de detener la marcha, el acusado afirmó que "entró en pánico" porque creyó que el golpe correspondía a un objeto contundente lanzado contra el vehículo con fines de robo. "Llegué a casa tocando bocina", detalló ante el funcionario judicial para justificar su huida del lugar sin prestar asistencia a la víctima.
El relato del sospechoso continuó con su accionar posterior al siniestro. Manifestó que se fue a dormir sin saber lo que realmente había ocurrido. Recién al día siguiente, cuando observó los daños en la carrocería de su camioneta, comenzó a "atar cabos" y comprendió la gravedad de la situación. Ante este escenario, contactó a una abogada y se entregó a las autoridades policiales el domingo por la mañana.
Según pudo saber este diario, el informe da cuenta de que Eugenia murió a causa de "asfixia" y "traumatismo de cráneo grave". Pero además, debido a los estudios realizados, los forenses determinar a qué hora ocurrió el fallecimiento, otro dato clave que confirma lo recolectado en las cámaras de seguridad.
El resultado indica que la víctima presentaba signos compatibles con una data de muerte de entre 12 y 18 horas previas al examen realizado el 14 de febrero al mediodía. Para la fiscalía, esto sugiere que Carril habría sobrevivido durante un lapso posterior al atropello y que el abandono en el lugar incidió en el desenlace fatal.
