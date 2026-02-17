Victorias de Atlanta y Gimnasia (J) en el debut

Atlanta comenzó con buen pie al derrotar a Quilmes 1-0 y Gimnasia de Jujuy venció 2-1 al debutante Midland en el cierre de la primera jornada de la Primera Nacional, un maratónico torneo de 34 fechas cuyo premio mayor será para el campeón y dará otro ascenso para el ganador del Reducido.

En el estadio León Kolbovsky de Villa Crespo, el Bohemio derrotó a Quilmes 1 a 0 gracias al tanto convertido por el delantero Alejandro Quintana en tiqmpo de descuento. En Quilmes fueron titulares los ex Gimnasia Juan Yangali y Alexis Domínguez e ingresó otro extripero, Agustín Bolívar.

En el estadio 23 de Agosto de Jujuy, el local Gimnasia derrotó 2 -1 a Midland. El delantero Cristian Menéndez, en la primera parte, convirtió los dos tantos para el conjunto local. En el final del partido, el ingresado Juan Cruz Vega marcó el primer gol del Funebrero de Libertad en la Primera Nacional. La dupla de ataque de Midland estuvo integrada por Rodrigo Cao (ex Villa San Carlos) y Elías Torancio (ex Cambaceres).