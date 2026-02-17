La guerra de las ex de Tinelli: “Estoy harta”, dijo Aquino sobre Robles

No hay con qué darle. Parece que Marce no puede encontrar la paz. Ahora, Soledad Aquino, madre de las dos hijas más grandes de Tinelli y su primera ex, se refirió a Paula Robles, segunda ex del conductor, y madre de los dos hijos del medio: Francisco y Juana.

“Estoy harta”, contestó Aquino, ayer, en el marco de una entrevista para “Lape Social Club” (América) en relación a cómo le molesta que le pregunten por Paula Robles y el conflicto con Tinelli.

“A mí me atañe que mis hijas estén bien... lo demás me chupa un huevo... Yo defiendo como una leona a mis hijas”, manifestó la madre de Candelaria y Micaela, las mayores del clan de hermanos.

También dijo que no le gusta hablar sobre el trasplante de hígado que recibió: “Ya el pasado pasó. Estoy bárbaro... Vida normal, mucha gimnasia. Recomiendo a todo el mundo el gimnasio y el aire libre. Yo ya estuve en silla de ruedas”.