Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar que se publicaron hoy

Espectáculos |SIN PAZ

La guerra de las ex de Tinelli: “Estoy harta”, dijo Aquino sobre Robles

La guerra de las ex de Tinelli: “Estoy harta”, dijo Aquino sobre Robles
17 de Febrero de 2026 | 03:51
Edición impresa

No hay con qué darle. Parece que Marce no puede encontrar la paz. Ahora, Soledad Aquino, madre de las dos hijas más grandes de Tinelli y su primera ex, se refirió a Paula Robles, segunda ex del conductor, y madre de los dos hijos del medio: Francisco y Juana.

“Estoy harta”, contestó Aquino, ayer, en el marco de una entrevista para “Lape Social Club” (América) en relación a cómo le molesta que le pregunten por Paula Robles y el conflicto con Tinelli.

“A mí me atañe que mis hijas estén bien... lo demás me chupa un huevo... Yo defiendo como una leona a mis hijas”, manifestó la madre de Candelaria y Micaela, las mayores del clan de hermanos.

También dijo que no le gusta hablar sobre el trasplante de hígado que recibió: “Ya el pasado pasó. Estoy bárbaro... Vida normal, mucha gimnasia. Recomiendo a todo el mundo el gimnasio y el aire libre. Yo ya estuve en silla de ruedas”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida

La CGT lanzó un paro general: se sumarán gremios del transporte

Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia

Obama y una polémica sobre los extraterrestres

Alarma en la zona del Parque Saavedra por la reaparición de lagartijas

El Opus Dei le planteó al Papa el caso judicial que enfrenta en Argentina

Inquietud por el cierre de sucursales de Cencosud

Los alcances del feriado nacional
Últimas noticias de Espectáculos

Adiós a Robert Duvall: un ícono del cine con corazón argentino

Juana Repetto, entre la felicidad y el escándalo

“¿Tan fea era yo?”: quién es la actriz de “En el barro 2” que no se puede ni ver

Reacondicionada, ya fuciona en el Pasaje la sala Fernando “Pino” Solanas
La Ciudad
VIDEO. El Dragón Chino irrumpió en los festejos del Carnaval de Meridiano V
El Año Nuevo Chino llega con transmisión en vivo y una multitud presente
La comunidad de la Escuela Nº 58 se suma a las celebraciones en busca de reunir fondos para la cooperadora
Las ventas de motos de baja cilindrada atraviesan su veranito
Televisores en “modo Mundial”, con rebajas y ventas ajustadas
Policiales
La muerte de Eugenia Carril: quedó detenido el autor del embiste fatal
Un cuerpo incompleto y una verdad oculta: qué le pasó a Yanina Correa
Son tres los detenidos por el asesinato de un joven en el corso de Mercedes
El delito golpea a quienes se quitan el uniforme y trabajan para las App
Tortuosa madrugada en Ringuelet por amenazas y una lluvia de disparos
Deportes
Medina: horas decisivas en Estudiantes, con olor a despedida
Enojo y autocrítica de Ezequiel Piovi luego del empate con Gimnasia
VIDEO. Manuel Panaro: “Me siento muy cómodo con lo que me pide Lucho”
Zaniratto ya piensa en los once para Mendoza
Nueva victoria de la Reserva del Pata Pereyra
Información General
Escuchar mal, aprender peor: hipoacusias leves disparan la repitencia
Se conmemora el “Día del juego responsable”, un concepto en debate
Cencosud cerró sucursales de supermercados Vea, Disco y Easy: ¿qué pasará en La Plata?
Los 10 rituales del Año Nuevo Chino 2026 para atraer buena fortuna y abundancia
Alan Schlenker fue papá por segunda vez desde la cárcel

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla