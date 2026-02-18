Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”

Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
18 de Febrero de 2026 | 17:42

Escuchar esta nota

Dispuesto a ser la cabeza visible de la oposición y con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Axel Kicillof endureció su discurso contra la Casa Rosada. “Tenemos un gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura”, disparó.

Fue durante una actividad oficial en el distrito de Navarro, donde abundó en sus cuestionamientos al presidente Javier Milei. Al referirse al cese de actividades de Fate, dijo que “cada empresa que cierra es un dolor para nosotros. Y estos chiflados festejan”. Y abundó: “Estamos en una situación donde algunos todavía no tomaron conciencia sobre las consecuencias que va a tener, sobre lo difícil que va a ser revertirlo”.

Esta última referencia no buscó impactar sobre la administración nacional, sino que pareció apuntar a algunos gobernadores peronistas que están respaldando el polémico proyecto de reforma laboral como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

En ese sentido, Kicillof se puso a la cabeza de un grupo de mandatarios peronistas que rechazan la reforma. No sólo se trata de un reflejo de la división que sufre el PJ por el respaldo de otros gobernadores de ese mismo signo político al proyecto oficial: la postura tiene connotaciones adicionales vinculadas al armado de una opción electoral de cara a la contienda de 2027.

Kicillof viene mostrándose como el principal ariete opositor  contra las políticas libertarias. En la previa del paro de la CGT y el debate por el polémico proyecto oficial en la Cámara de Diputados, robusteció ese perfil con las mencionadas declaraciones de alto voltaje y suscribiendo un crítico documento junto a sus pares de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). 

“debilita derechos”

“La propuesta oficial -presentada como “modernización”- debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral. Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, reza parte del documento difundido en las últimas horas.

“Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, sostiene el documento.

Los gobernadores del PJ dijeron además que “no nos oponemos, como sostienen los supuestos “modernizadores”, a todo cambio. Nos oponemos a este paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección. La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”.

Sostienen que el proyecto ayudará a crear empleo. Los argumentos que invoca no se condicen con la evidencia. Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores. Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos.

impacto

Kicillof y los otros cuatro gobernadores peronistas apuntaron contra el impacto que podría tener la ley sobre sus distritos. “Se trata de una reforma profundamente antifederal. Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, dijeron. 

“La informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen. Se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”, concluyeron.

Finalmente, los gobernadores recordaron que “desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa”. Y concluyeron: “Para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron

Se define hoy la situación de Medina en Estudiantes: si se va, por ahora, no buscará otro

VIDEO. Volvió “Bad Bunny” y el carnicero de La Plata saltó a escena con su historia

Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización

Suculento atraco a una pareja que iba a pie hacia su casa tras salir de un cajero

Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV

Marcha atrás del Gobierno con las licencias médicas: cómo se regirán los casos de enfermedad

Quién es Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Últimas noticias de Política y Economía

La UTA se sumó al paro de 24 horas para este jueves durante el debate de la reforma laboral

Fate: suspenden por 15 días los despidos en la empresa de neumáticos

Pergamino: Scuola Nuova Arcadia presentó viajes de inmersión cultural en Italia

Chivilcoy: el Módulo Brevant mostrará innovación genética en una jornada a campo
Deportes
Confirmó AFA: por el paro de UTEDYC, cuándo y a qué hora jugarán Estudiantes y Gimnasia
Merlos volverá a dirigir a Estudiantes y los hinchas recuerdan el polémico cruce con Domínguez
Zaniratto evalúa cambios para visitar a Gimnasia de Mendoza
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Sarmiento y Gimnasia (Mza) - Gimnasia
Por el paro de la CGT, se unió UTEDYC y este jueves 19 no habría futbol en la Liga Profesional
Espectáculos
Cinthia Fernández le hace frente a Moria Casán: “No voy a dejarme pisotear"
Maestra en reflexiones: Wanda Nara "le tiró un insólito consejo" a Susana Roccasalvo
Fuerte decisión de Flor Vigna en medio de la internación de Luciano Castro
El tiempo es oro: cuanto cuesta el reloj tope de gama que le regalaron a Messi
Guillermina Valdés contó todo sobre los rumores de romance con Mauricio Macri
Información General
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
La Plata en alerta por el aumento de casos de mordeduras de perros a chicos
Unos tres millones de turistas se movilizaron en el país por Carnaval
Policiales
Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual
Cómo sigue Florencia Rastelli, la influencer de La Plata que pelea por salvar su vida tras volcar con un UTV
Encontraron el cuerpo de la turista bonaerense que hacía buceo y desapareció en Puerto Madryn
Crimen de Kim Gómez: la madre fue la primera en declarar en el inicio del debate oral
Comunicado oficial del SPB: cómo sigue la investigación por los supuestos empleos penitenciarios

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla