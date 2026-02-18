Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”

Dispuesto a ser la cabeza visible de la oposición y con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027, Axel Kicillof endureció su discurso contra la Casa Rosada. “Tenemos un gobierno nacional enfermo, constituido de gente que es basura”, disparó.

Fue durante una actividad oficial en el distrito de Navarro, donde abundó en sus cuestionamientos al presidente Javier Milei. Al referirse al cese de actividades de Fate, dijo que “cada empresa que cierra es un dolor para nosotros. Y estos chiflados festejan”. Y abundó: “Estamos en una situación donde algunos todavía no tomaron conciencia sobre las consecuencias que va a tener, sobre lo difícil que va a ser revertirlo”.

Esta última referencia no buscó impactar sobre la administración nacional, sino que pareció apuntar a algunos gobernadores peronistas que están respaldando el polémico proyecto de reforma laboral como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

En ese sentido, Kicillof se puso a la cabeza de un grupo de mandatarios peronistas que rechazan la reforma. No sólo se trata de un reflejo de la división que sufre el PJ por el respaldo de otros gobernadores de ese mismo signo político al proyecto oficial: la postura tiene connotaciones adicionales vinculadas al armado de una opción electoral de cara a la contienda de 2027.

Kicillof viene mostrándose como el principal ariete opositor contra las políticas libertarias. En la previa del paro de la CGT y el debate por el polémico proyecto oficial en la Cámara de Diputados, robusteció ese perfil con las mencionadas declaraciones de alto voltaje y suscribiendo un crítico documento junto a sus pares de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

“debilita derechos”

“La propuesta oficial -presentada como “modernización”- debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral. Se impulsa, además, en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización. En este escenario, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, el proyecto los agrava”, reza parte del documento difundido en las últimas horas.

“Estamos convencidos de la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo. La legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, sostiene el documento.

Los gobernadores del PJ dijeron además que “no nos oponemos, como sostienen los supuestos “modernizadores”, a todo cambio. Nos oponemos a este paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección. La iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”.

Sostienen que el proyecto ayudará a crear empleo. Los argumentos que invoca no se condicen con la evidencia. Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores. Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad, entre otros retrocesos.

impacto

Kicillof y los otros cuatro gobernadores peronistas apuntaron contra el impacto que podría tener la ley sobre sus distritos. “Se trata de una reforma profundamente antifederal. Sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos subnacionales. En un país federal, las transformaciones estructurales requieren consensos amplios y respeto por la diversidad territorial”, dijeron.

“La informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen. Se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”, concluyeron.

Finalmente, los gobernadores recordaron que “desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa”. Y concluyeron: “Para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización”.