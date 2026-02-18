Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |VISITA A BARCELONA

El Bicho da el primer paso por la Copa en Guayaquil

Nicolás Diez

18 de Febrero de 2026 | 03:10
Edición impresa

Argentinos Juniors tendrá un durísimo partido esta noche desde las 21:30, cuando visite a Barcelona de Ecuador en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil.

El Bicho se clasificó directamente a esta instancia luego de finalizar tercero en la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol. La última vez que el equipo de La Paternal dijo presente en el torneo de clubes más importante de América fue en 2023, cuando alcanzó los octavos de final, instancia en la que fue eliminado por Fluminense.

Argentinos Juniors, que se consagró campeón de la Copa Libertadores por única vez en su historia en el año 1985, no la tendrá nada fácil, ya que, del otro lado, estará el Barcelona de Ecuador, un equipo que en la última década supo ser un buen animador en este torneo, al que llegó a semifinales en 2017 y 2021, perdiendo respectivamente con Gremio y Flamengo de Brasil.

En otros partidos de hoy por la Libertadores, O’Higgins de Chile recibirá a Bahía de Brasil, con Román Gómez y Nacional Potosí de Bolivia ante Botafogo en los casi 4 mil metros de su localía.

 

