¿Equipos de la Liga, a Nueva Zelanda?

La noticia más reciente en Nueva Zelanda no viene del rugby, sino del fútbol. El alcalde de Auckland, Wayne Brown, confirmó que existen gestiones oficiales para llevar a tres de los clubes de Argentina a dicho país.

Según informaron autoridades de Auckland esta semana, el Auckland FC (el nuevo equipo de la A-League) y el gobierno local están negociando amistosos internacionales para su pretemporada 2026/27. Los equipos invitados son Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo.

¿El motivo? El éxito de las hinchadas argentinas en el reciente Mundial de Clubes en EE.UU. despertó el interés comercial de Nueva Zelanda.

Los partidos serían en El mítico Eden Park, hogar de los All Blacks. Se planea para la ventana de pretemporada (segundo semestre de 2026) e incluso se evalúa una “ida y vuelta” donde el equipo neozelandés viaje a Buenos Aires.

A diferencia de otros años, el calendario de rugby para 2026 tiene cambios estructurales importantes. Los Pumas no viajarán para el Rugby Championship, ya que el torneo no se disputará en 2026. Esto se debe a que los All Blacks realizarán una gira histórica por Sudáfrica.

Aunque no hay un equipo argentino “invitado” como bloque (como lo fueron Jaguares), varios jugadores argentinos que militan en franquicias oceánicas estarán presentes en Nueva Zelanda durante la temporada que comienza este mes.

De esta manera los equipos argentinos ven con gusto esta posibilidad pero los dos principales, Boca y River, tienen agenda cargada con los torneos Apertura y Clausura, además de la Libertadores y Sudamericana. Por eso pusieron en duda su participación y entonces la chance de San Lorenzo y la posibilidad que sea otro de convocatoria.

El fútbol argentino sufrirá un parate de dos meses entre el final del Apertura y el inicio del Clausura: en el medio se jugará el Mundial. los clubes deben recaudar a como de lugar.