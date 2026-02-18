Atlético Madrid juega en Bélgica en el juego más importante de la Champions

Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
Marcha atrás del Gobierno: licencias médicas: sacan el artículo
El crimen de Kim Gómez: llegó la hora de la verdad: el debate oral
Mordeduras en alza: observan un incremento de casos con chicos en La Plata
Márgenes cada vez más chicos: acelera el costo de la construcción
Se conoce la sentencia en Kosovo por el asesinato de Clara Urdangaray
Las tensiones en el Senado que reavivan la interna en el peronismo
Samid reclamó un avión sanitario, se enojó y al final lo trasladaron
El futuro de la fortuna de los Kirchner, en manos de la Justicia
Más de la mitad del ganado criado a corral se va en exportaciones
Consultoras esperan un dólar calmo pero con presiones inflacionarias
En plena ebullición legislativa, Milei viaja a EE UU para reunirse con Trump
Analizan transferencias desde la AFA a una sociedad sin actividad
Actividades: taller de ajedrez, clases de free dance infantil, patín y acrobacia en tela
Reclamo por la recolección de los residuos del sistema de “bolsa verde”
Una joven buscaba convertirse en buzo, se metió en el mar y no salió
La familia de Eugenia Carril formará parte del bloque acusador
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Cuestionado tras la derrota el domingo frente al Rayo (3-0), que lo apartó definitivamente de la lucha por LaLiga, el Atlético Madrid visitará esta tarde desde las 17.00 (hora argentina) al Brujas en el estadio Jan Breydel en los play-off de Champions con la ausencia de Nicolás González.
Las molestias del mediocampista argentino en el encuentro anterior revelaron una lesión muscular en el muslo, por lo que el jugador “realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio”, señaló el club. González sería baja por tres semanas y se perdería la revancha ante los belgas, los compromisos ligueros ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad y la revnacha de las semifinal de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, una eliminatoria que el Atlético dejó encarrilada tras golear 4-0 como local.
Al Atlético le llegan semanas decisivas, ya que se jugará dos competiciones en las que aún mantiene esperanzas para alzarse con el trofeo (Liga de Campeones y Copa del Rey). En caso de superar al Brujas, se medirá en octavos de Champions con Liverpool o Tottenham a mediados de marzo.
En otro partido de la jornada del miércoles, desde las 14.45 de nuestro país se enfrentarán Qarabag Agdam y Newcastle en el juego de ida que se disputará en Bakú, la capital de Azerbaiyán. El estadio que utiliza el club azerí para los encuentros internacionales es el Tofiq Bahramov, donde el equipo local quiere quedar en la historia y ser el primero en vencer a un conjunto inglés.
Los otros dos encuentros de la jornada de playoff se disputarán desde las 17.00. En Atenas, Olimpiacos recibirá al Bayer Leverkusen en el estadio Georgios Karaiskakis. El 20 de enero de este año ya se enfrentaron en Fase de Liga del torneo y Olympiacos se quedó con la victoria por 2 a 0.
En tanto que el conjunto noruego Bodo Glimt recibirá a Inter de Milan. En medio de las nevadas, el cesped artificial del Aspmyra Stadium será todo un tema y el clima no será benévolo con los jugadores italianos, ya que se prevé que la temperatura a la hora del partido sea de 4 grados bajo cero.
LE PUEDE INTERESAR
¿Mac Allister se muda al Manchester United?
LE PUEDE INTERESAR
Etcheverry se instaló en Octavos del Río Open
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí