Atlético Madrid juega en Bélgica en el juego más importante de la Champions

Cuestionado tras la derrota el domingo frente al Rayo (3-0), que lo apartó definitivamente de la lucha por LaLiga, el Atlético Madrid visitará esta tarde desde las 17.00 (hora argentina) al Brujas en el estadio Jan Breydel en los play-off de Champions con la ausencia de Nicolás González.

Las molestias del mediocampista argentino en el encuentro anterior revelaron una lesión muscular en el muslo, por lo que el jugador “realizará sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio”, señaló el club. González sería baja por tres semanas y se perdería la revancha ante los belgas, los compromisos ligueros ante Espanyol, Oviedo y Real Sociedad y la revnacha de las semifinal de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, una eliminatoria que el Atlético dejó encarrilada tras golear 4-0 como local.

Al Atlético le llegan semanas decisivas, ya que se jugará dos competiciones en las que aún mantiene esperanzas para alzarse con el trofeo (Liga de Campeones y Copa del Rey). En caso de superar al Brujas, se medirá en octavos de Champions con Liverpool o Tottenham a mediados de marzo.

En otro partido de la jornada del miércoles, desde las 14.45 de nuestro país se enfrentarán Qarabag Agdam y Newcastle en el juego de ida que se disputará en Bakú, la capital de Azerbaiyán. El estadio que utiliza el club azerí para los encuentros internacionales es el Tofiq Bahramov, donde el equipo local quiere quedar en la historia y ser el primero en vencer a un conjunto inglés.

Los otros dos encuentros de la jornada de playoff se disputarán desde las 17.00. En Atenas, Olimpiacos recibirá al Bayer Leverkusen en el estadio Georgios Karaiskakis. El 20 de enero de este año ya se enfrentaron en Fase de Liga del torneo y Olympiacos se quedó con la victoria por 2 a 0.

En tanto que el conjunto noruego Bodo Glimt recibirá a Inter de Milan. En medio de las nevadas, el cesped artificial del Aspmyra Stadium será todo un tema y el clima no será benévolo con los jugadores italianos, ya que se prevé que la temperatura a la hora del partido sea de 4 grados bajo cero.