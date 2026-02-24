Rusia vs. Ucrania: a cuatro años de la invasión

Homenaje a los soldados ucranianos y extranjeros caídos en la Plaza de la Independencia de Kiev /afp

La invasión rusa en Ucrania emprendida hace cuatro años desencadenó el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que ha causado un inmenso sufrimiento a los civiles y terribles penurias a los soldados, además de miles de muertes, al tiempo que reescribe el orden de seguridad posterior a la Guerra Fría.

Los combates cumplen cuatro años hoy, y no muestran señales de detenerse pronto. Estados Unidos ha mediado conversaciones con delegaciones de Moscú y Kiev como parte de los esfuerzos del último año del gobierno de Donald Trump para lograr la paz. Pero diferencias clave, como el futuro de la tierra ucraniana ocupada por Rusia y la seguridad de Ucrania en la posguerra, han frustrado el avance.

Mientras tanto, miles de tropas de cada país han muerto en el campo de batalla, y los civiles ucranianos han sido golpeados por ataques aéreos rusos que han traído años de apagones y cortes de agua corriente.

Según un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centro de estudios, Rusia sufrió 1,2 millones de bajas, incluidas hasta 325.000 muertes de tropas, entre febrero de 2022 y diciembre de 2025: indicó que representa el mayor número de muertes de tropas para cualquier gran potencia en cualquier conflicto desde la Segunda Guerra Mundial.

Rusia no ha publicado cifras sobre muertes en el campo de batalla desde enero de 2023, cuando informó que más de 80 soldados murieron en un ataque ucraniano, lo que elevó el total de muertes militares confirmadas por Moscú a poco más de 6.000.

El CSIS estimó que Ucrania ha registrado entre 500.000 y 600.000 bajas militares, incluidas hasta 140.000 muertes. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo a principios de este mes que 55.000 soldados ucranianos han muerto en la guerra. Muchos están desaparecidos, señaló.

Ni Moscú ni Kiev ofrecen datos actualizados sobre las pérdidas militares. No es posible una verificación independiente.

El conteo de la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU sobre muertes de civiles en Ucrania desde la invasión total de Rusia, aunque afirma que probablemente sea una subestimación: más de 40.600 civiles resultaron heridos en el mismo periodo, indicó en un informe de diciembre.

La guerra ha matado al menos a 763 niños, según la ONU.

El año pasado fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022. El conflicto mató a 2.514 civiles e hirió a 12.142 en el país en 2025 —un aumento del 31% en las bajas civiles respecto de 2024—, señaló.

El porcentaje de territorio ucraniano ocupado por Rusia, según el Institute for the Study of War. Durante el último año, Moscú ha ganado apenas el 0,79% del territorio de Ucrania en la extenuante guerra de desgaste, señaló el centro de estudios con sede en Washington en cálculos proporcionados a The Associated Press a principios de este mes, lo que subraya el escaso avance que han logrado las fuerzas de Putin pese a los enormes costos en tropas y blindados.

Antes de la invasión total de Rusia, controlaba casi el 7% de Ucrania, incluida Crimea y partes de las regiones orientales de Donetsk y Luhansk, mientras separatistas respaldados por Moscú combatían al ejército ucraniano, según funcionarios ucranianos y analistas occidentales.

Mientras hubo una caída porcentual de la ayuda militar extranjera a Kiev el año pasado en comparación con el promedio anual entre 2022 y 2024, según el Instituto Kiel de Alemania, que rastrea la asistencia. Por ejmplo, Trump dejó de enviar armas a Ucrania.

La ayuda humanitaria y financiera extranjera a Ucrania cayó un 5% el año pasado en comparación con el promedio de los tres años anteriores, afirman.

Unos 5,3 millones de ucranianos han encontrado refugio en Europa, según un informe de este mes de la oficina de la ONU.

Además, alrededor de 3,7 millones de ucranianos expulsados de sus hogares se han trasladado a otros lugares dentro del país, indicó la ONU en diciembre.

La población de Ucrania antes de la guerra era de más de 40 millones.

El número de ataques rusos que afectaron a la prestación de atención médica en Ucrania, según la Organización Mundial de la Salud. La cifra abarca el periodo desde la invasión a gran escala hasta el 11 de febrero.

Los ataques incluyen 2.347 golpes contra instalaciones de salud, así como otros que dañaron vehículos y el almacenamiento de suministros médicos.