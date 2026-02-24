Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de hoy

Deportes |Conferencia de prensa en City Bell

'Cacique' Medina, nuevo DT de Estudiantes: "Tenía el deseo hace tiempo, es un orgullo estar y seguiremos buscando el éxito"

24 de Febrero de 2026 | 10:56

Escuchar esta nota

Alexander Medina, conocido como el Cacique, se presentó oficialmente como nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata en la conferencia de prensa realizada en City Bell tras su segundo entrenamiento al mando del plantel profesional. El técnico uruguayo llegó a la Ciudad a finales de la semana pasada, firmó su contrato que lo liga al club hasta final de año -posibilidad de extender a uno más-, y rápidamente se puso al frente de los trabajos pensando en el próximo desafío del León. 

 Ante los medios, Medina habló sobre las primeras sensaciones de su ciclo en Estudiantes y destacó la responsabilidad de asumir en un club con historia y exigencias altas. En su cuerpo técnico lo acompañan Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo y Bruno Militano como preparador físico, con quienes ya comenzó a delinear la estrategia para encarar el campeonato.

"Me encontré con una familia. Me recibió mucha gente, con mucho respeto. Desde el presidente, gente que trabaja en el club, hinchas. Me sentí muy cómodo desde el primer momento que pisé City Bell. No esperaba menos de este club. Es un orgullo y estoy muy feliz de estar aquí. Conozco Estudiantes hace muchos años por enfrentarlo, y por conocidos que son hinchas. Me dan manifestado la cultura del club en donde el trabajo, el respeto, la pasión, el nosotros por encima del yo, son valores esenciales", sostuvo.

El debut oficial de Medina al frente del Pincha será mañana en Rosario, cuando el equipo visite a Newell's Old Boys por la séptima fecha del torneo Apertura. Ese compromiso, pactado para la tarde noche de miércoles, aparece como una prueba exigente para el entrenador que apenas contó con un par de entrenamientos para transmitir sus conceptos.

 

 

LE PUEDE INTERESAR

De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo

LE PUEDE INTERESAR

Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

Cómo sigue la paritaria con los estatales tras el nuevo pedido de convocatoria “urgente” a la Provincia

AFA mete presión y paraliza el fútbol tras la cita de la Justicia a Tapia y Toviggino por presunta evasión

Ponen en marcha la campaña antigripal

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

Presentación y hoja de ruta para Cacique Medina, el nuevo DT de Estudiantes

La tormenta fuerte llegó de madrugada a La Plata pero se espera más lluvia este martes: cómo sigue el tiempo

Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

VIDEO. Una de sus novias, la clave de la muerte del jefe narco mexicano
Últimas noticias de Deportes

La Liga Amateur Platense se suma al paro de AFA y retrasa el inicio de los torneos

Domínguez llegó a Mineiro: "Estoy muy contento y motivado de formar parte de un equipo tan importante"

De Sampaoli a Holan: uno por uno, los nombres que suenan en River para reemplazar a Gallardo

Apple le hizo un guiño a Gimnasia y Estudiantes al lanzar una gran actualización en Apple Sports
Espectáculos
Qué dicen los medios españoles ante el posible romance del Rey Felipe y Juliana Awada
Las fotos de los 99 de Mirtha Legrand: decoración soñada, torta impactante y los detalles de su primer look 
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Cómo fue el debut de Gran Hermano Generación Dorada: el rating y el lugar que ocupó en la franja
Uno por uno, quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada: hay un ex jugador de Estudiantes
Policiales
Giro en una causa sensible: liberan a los padres de una bebé fallecida, pero siguen imputados
Por una saga de violencia sexual y física, recibió 18 años de cárcel
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Imputado por las muertes del fentanilo seguirá en prisión
Avanzan los testimonios en el juicio por Kim
La Ciudad
Bronca en Ensenada por cloacas tapadas y olores nauseabundos
Aseguran que la carne está "recuperando precio" y seguirá subiendo, pese a que aumentó más que la inflación
Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia
De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada en La Plata
Paso a paso, cómo inscribirse a las becas de la UNLP: las 10 opciones y requisitos
Política y Economía
Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con la atención puesta en la agenda en el Congreso
El oficialismo deja al kirchnerismo sin lugar entre las autoridades del Senado
Paro y movilización de los judiciales en CABA
Aumentan los peajes de autopistas y rutas nacionales: los nuevos valores
Mar del Plata: lanzan plataforma para empleo y trámites digitales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla