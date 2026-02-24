'Cacique' Medina, nuevo DT de Estudiantes: "Tenía el deseo hace tiempo, es un orgullo estar y seguiremos buscando el éxito"

Alexander Medina, conocido como el Cacique, se presentó oficialmente como nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata en la conferencia de prensa realizada en City Bell tras su segundo entrenamiento al mando del plantel profesional. El técnico uruguayo llegó a la Ciudad a finales de la semana pasada, firmó su contrato que lo liga al club hasta final de año -posibilidad de extender a uno más-, y rápidamente se puso al frente de los trabajos pensando en el próximo desafío del León.

Ante los medios, Medina habló sobre las primeras sensaciones de su ciclo en Estudiantes y destacó la responsabilidad de asumir en un club con historia y exigencias altas. En su cuerpo técnico lo acompañan Fernando Machado y Maximiliano Dornell como ayudantes de campo y Bruno Militano como preparador físico, con quienes ya comenzó a delinear la estrategia para encarar el campeonato.

"Me encontré con una familia. Me recibió mucha gente, con mucho respeto. Desde el presidente, gente que trabaja en el club, hinchas. Me sentí muy cómodo desde el primer momento que pisé City Bell. No esperaba menos de este club. Es un orgullo y estoy muy feliz de estar aquí. Conozco Estudiantes hace muchos años por enfrentarlo, y por conocidos que son hinchas. Me dan manifestado la cultura del club en donde el trabajo, el respeto, la pasión, el nosotros por encima del yo, son valores esenciales", sostuvo.

El debut oficial de Medina al frente del Pincha será mañana en Rosario, cuando el equipo visite a Newell's Old Boys por la séptima fecha del torneo Apertura. Ese compromiso, pactado para la tarde noche de miércoles, aparece como una prueba exigente para el entrenador que apenas contó con un par de entrenamientos para transmitir sus conceptos.